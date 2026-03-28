Genova, gli spruzzano lo spray urticante in faccia e poi lo prendono a sprangate: è grave

Gli autori del pestaggio nei confronti del 25enne aggredito a Genova sono ancora ignoti. La vittima ora è ricoverata in gravi condizioni.

Notte violenta a Genova dove un giovane di 25 anni è stato aggredito prima con uno spray urticante e poi con una spranga. Il pestaggio si è consumato questa notte in piazza delle Erbe, cuore della movida genovese, ma gli autori sono ancora ignoti. La vittima invece è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale San Martino di Genova.

Secondo le ricostruzioni, l'episodio sarebbe avvenuto nel cuore della notte mentre il 25enne stava passando la serata in compagnia di un collega quando è stato avvicinato da un gruppo di persone che avrebbero iniziato ad aggredirlo. Prima gli avrebbero spruzzato in faccia lo spray urticante e poi lo avrebbero colpito più volte in testa con una spranga. Al termine del pestaggio, gli uomini si sono allontanati facendo perdere le proprie tracce.

Il ragazzo è rimasto quindi con l'amico che era con lui e con il quale lavora a bordo di uno yacht battente bandiera sudafricana. Perdeva sangue dalla testa ed era evidentemente disorientato, alcuni passanti notando le sue condizioni hanno chiamato i soccorsi, ma all'arrivo dell'ambulanza la vittima ha raccolto le ultime forze per tentare di non farsi portare in ospedale. Una fuga molto breve dato che dopo pochi metri si è accasciato a terra in preda alle convulsioni.

A quel punto il personale sanitario è riuscito a intervenire intubando il ragazzo che è stato quindi trasportato all'ospedale San Martino in codice rosso. Al momento si trova ancora ricoverato in gravi condizioni.

I Carabinieri stanno indagando per ricostruire la dinamica di quello che è successo e trovare i responsabili.