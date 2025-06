Salento, turista di Rimini denuncia: “Violentata in casa da tre ragazzi, ero in vacanza con le mie amiche”

video suggerito

A cura di Davide Falcioni

Immagine di repertorio

Una giovane turista di Rimini, in vacanza nel Salento insieme a tre amiche, ha denunciato ai carabinieri di essere stata vittima di una violenza sessuale di gruppo. L’episodio, sul quale stanno attualmente indagando le forze dell’ordine, sarebbe avvenuto nella notte tra martedì e mercoledì nella località balneare di Marina di Mancaversa, sul versante ionico salentino, frazione del comune di Taviano.

Secondo quanto ricostruito finora, la ragazza – di età compresa tra i 23 e i 25 anni, come le altre tre amiche – si trovava in vacanza in una casa presa in affitto. Durante una serata a Gallipoli, le giovani avrebbero conosciuto quattro ragazzi del posto in un bar, decidendo poi di invitarli nell’abitazione affittata per continuare la serata.

Una volta rientrati, una delle ragazze si sarebbe allontanata con uno dei giovani per appartarsi. Tuttavia, stando al racconto fornito agli inquirenti, poco dopo sarebbe stata raggiunta da altri due ragazzi del gruppo, i quali l’avrebbero aggredita e violentata.

La giovane è stata successivamente accompagnata in ospedale, dove i medici avrebbero confermato, attraverso riscontri clinici, gli abusi e la violenza subita. La prognosi e le condizioni psicofisiche della vittima sono al momento riservate.

Le indagini, coordinate dalla Procura di Lecce, sono in pieno corso. Gli inquirenti stanno ascoltando le testimonianze delle ragazze coinvolte e raccogliendo tutti gli elementi utili a chiarire la dinamica dei fatti. Non si escludono sviluppi nelle prossime ore, con l'identificazione formale dei presunti responsabili.