Attualità
video suggerito
video suggerito

Ruba una pianta di basilico al vicino: rischia nove mesi di carcere a Trieste

L’imputato ha beneficiato della riduzione prevista dal rito abbreviato, che ha portato la condanna a nove mesi. La pena non è stata sospesa a causa dei suoi precedenti: qualora la sentenza diventasse definitiva, il 42enne potrebbe finire in carcere.
Leggi tutte le notizie di Fanpage.it nel tuo feed Google.
A cura di Davide Falcioni
0 CONDIVISIONI
Immagine

Un episodio apparentemente irrilevante si è trasformato in una vicenda giudiziaria destinata a far discutere. Un 42enne triestino, noto alle forze dell’ordine per precedenti penali, è stato condannato a nove mesi di reclusione per aver sottratto un vaso di basilico da un cortile privato nella zona di Giarizzole. L’uomo aveva ammesso il gesto, restituito la pianta e risarcito il proprietario, ma ciò non è bastato a evitargli una condanna effettiva.

I fatti risalgono allo scorso anno. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’imputato, attratto da una pianta particolarmente rigogliosa, non si era limitato a strappare qualche foglia, preferendo prelevare l’intero contenitore. La scena, registrata dalle telecamere della zona, ha consentito ai carabinieri di identificarlo in breve tempo dopo la denuncia del proprietario.

In tribunale è stata contestata la fattispecie di furto in abitazione, una categoria che la legge considera particolarmente grave: le pene previste oscillano tra quattro e sette anni, con possibilità di arrivare a dieci se emergono aggravanti. Si tratta inoltre di un reato per il quale non sono previste attenuanti automatiche, anche quando il valore sottratto è minimo.

Leggi anche
Maltempo, allerta meteo arancione e gialla per temporali 5 dicembre: le regioni a rischio

Il pubblico ministero aveva richiesto una pena di un anno e mezzo. L’imputato ha beneficiato della riduzione prevista dal rito abbreviato, che ha portato la condanna a nove mesi. La pena non è stata sospesa a causa dei suoi precedenti: qualora la sentenza diventasse definitiva, il 42enne potrebbe finire in carcere nonostante la restituzione del vaso e il risarcimento del danno.

Attualità
0 CONDIVISIONI
Immagine
Live
Guerra
In Ucraina
Francia, droni su base sottomarini nucleari. Trump: "Pace per evitare allargamento guerra"
Ucraina, trattative per la fine della guerra in stallo: "Non è un vero negoziato, Putin non arretra"
Tra i profughi del Donbass: “La corruzione è uno schifo, io dono la mia pensione e loro rubano milioni"
Corruzione in Ucraina: chi è Yermak, da eroe dei primi giorni dell’invasione russa a parafulmini di Zelensky
"Quando finiranno i negoziati avremo già vinto la guerra in Ucraina": intervista al consigliere del Cremlino
Ucraina, cosa c'è dietro le diserzioni: "Con la guerra i potenti si sono arricchiti grazie alla corruzione"
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views