Ben 295 panetti di hashish erano contenuti nel sacco ritrovato sulla spiaggia di Marsala dai carabinieri. La droga avvistata da un cittadino che si trovava a passeggiare vicino al luogo del ritrovamento era contenuta in un grosso pacco, ben imballato, per un peso complessivo di circa 40 chilogrammi.

La droga ritrovata sulla spiaggia nella zona di Birgi Sottano

Il ritrovamento della droga è avvenuto nella zona di Birgi Sottano, su una spiaggia non molto trafficata. Quando i militari hanno raggiunto il posto allertati dal cittadino hanno capito subito di trovarsi dinanzi a un possibile carico di droga: il pacco, perfettamente imballato, recava delle diciture mentre era chiuso con dei lacci che ne nascondevano il contenuto: 295 panetti di hashish per un peso complessivo di circa 40 chilogrammi. La droga è stata immediatamente sequestrata.

Altri quattro ritrovamenti simili avvenuti nelle scorse settimane

"Non è la prima volta che accade – hanno spiegato i militari dopo il ritrovamento – l'8 gennaio del 2020 è stato ritrovato un pacco con 30 kg della stessa sostanza sulla spiaggia di contrada Sbocca a Marsala. Un altro pacco stesso peso e stessa droga stato rinvenuto a Marinella di Selinunte il 2 gennaio 2020, mentre a giugno scorso la motovedetta di Trapani rinveniva davanti il porto un pacco galleggiante di 30 kg di hashish". Anche in questo caso come nei precedenti sono stati avviati gli accertamenti del caso per capire la provenienza della droga e se vi sia un collegamento tra i vari rinvenimenti avvenuti nelle scorse settimane. Le indagini sono portate aventi dagli inquirenti insieme con i carabinieri della stazione di San Filippo di Marsala.