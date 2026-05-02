Trasporta dalla Spagna a Savona 170 kg di hashish nascosti tra i giocattoli: arrestato un camionista 57enne

I carabinieri di Milano, insieme alla compagnia di Savona, hanno fermato e arrestato un 57enne che dalla Spagna aveva trasportato un carico di giocattoli su un tir. Nel mezzo pesante, tra i giocattoli trasportati, erano stati occultati 170 kg di hashish.

La droga viaggiava nascosta tra i giocattoli in un tir partito dal porto di Savona: i carabinieri del nucleo operativo della compagnia Milano Duomo, supportati dai colleghi liguri, hanno intercettato l'autista che stava trasportando 170 kg di hashish tra giocattoli e pupazzi dopo aver raccolto il carico sbarcato dalla Spagna.

Il 57enne alla guida ha raccolto il carico arrivato dalla Spagna tramite mare. La motrice aveva raggiunto via terra il porto ligure per recuperarlo e trasportarlo poi a destinazione. L'indagine ha preso avvio quando i carabinieri di Milano hanno iniziato a monitorare gli spostamenti del mezzo pesante con targa croata.

Il tir è stato intercettato sul lungomare di Savona e sottoposto a controllo da parte dei carabinieri. Tra i giocattoli per bambini, sono stati trovati ben 170 kg di hashish destinati allo spacco. L'operazione ha portato all'arresto del conducente del mezzo, un 57enne di origini croate accusato ora di traffico di sostanze di stupefacenti.

La droga era stata nascosta tra i giochi e sotto i pannelli di un doppio fondo nel quale si trovava la maggior parte dei panetti termosigillati. Il mezzo è stato sequestrato, così come la sostanza illegale. Il 57enne fermato in flagranza di reato, invece, è stato accompagnato nel carcere di Genova Marassi in attesa dell'udienza di convalida.

L'operazione ha visto una stretta collaborazione tra militari di Milano e Savona, sottolineando l'importanza del coordinamento tra diverse sedi territoriali delle forze dell'ordine nel contrasto al traffico di stupefacenti su scala nazionale e internazionale.