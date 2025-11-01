Rapallo, trovato morto un 19enne: il corpo a terra, poco distante uno scooter incastrato nel guard rail

Un ragazzo di 19 anni è stato trovato morto all’alba lungo la strada a Rapallo (Genova). Il corpo è stato visto a terra da un automobilista che ha dato l’allarme, non lontano c’era uno scooter. Nella zona uno smottamento: non si esclude un collegamento tra i fatti.

Immagine di repertorio

Un ragazzo di diciannove anni è stato trovato morto all'alba a Rapallo (Genova), in località San Quirico. A lanciare l’allarme questa mattina intorno alle 5 è stato un automobilista, che ha visto che il corpo senza vita del giovane a terra. È successo in via del Castellino, strada che collega la zona di Sant'Anna alla frazione più alta di San Quirico.

Ancora non è ben chiaro cos’è accaduto, ma al momento l’ipotesi più accreditata è quella di un incidente stradale. Anche perché, a poca distanza dal corpo del ragazzo, è stato trovato uno scooter incastrato nel guard rail. Probabilmente il giovane, che era alla guida del suo scooter nei pressi di casa, per cause in corso di accertamento ha perso il controllo del mezzo.

Nel punto in cui è stato rinvenuto il corpo, secondo quanto spiegato dai vigili del fuoco, si è verificato anche uno smottamento che occupa parte della carreggiata. Non è escluso un collegamento tra i due fatti. Andranno dunque fatte verifiche anche sulle condizioni del manto stradale.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia di Stato e i sanitari del 118, che purtroppo però hanno potuto solo constatare la morte del ragazzo. Sono in corso le indagini per appurare l'esatta dinamica dell’incidente e sul corpo del giovane verrà disposta l'autopsia che potrà chiarire le cause del decesso. I rilievi sono stati effettuati dalle pattuglie della polizia stradale del Distaccamento di Chiavari.