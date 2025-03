video suggerito

Ragazzina di 14 anni scompare da casa a Lastra a Signa, ricerche in corso a Firenze: “Aiutateci a trovarla” La prefettura di Firenze ha attivato il piano ricerche persone scomparse per una ragazza di 14 anni, Fei Sun, residente a Lastra a Signa, di cui non si hanno notizie dal 6 marzo: doveva recarsi a scuola ma non ci è mai arrivata. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Ida Artiaco

29 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ore di apprensione a Firenze, dove la Prefettura ha attivato il piano ricerche persone scomparse per una ragazza di 14 anni, Fei Sun, residente a Lastra a Signa, di cui non si hanno notizie dal 6 marzo.

Come spiega una nota della prefettura, che ieri ha lanciato le operazioni, in base alle ricostruzioni fornite dalla famiglia, la 14enne si è allontanata a piedi dalla propria abitazione in via Lavagnini e si sarebbe dovuta recare all'istituto Russel Newton di Scandicci. Le ricerche sono partite subito dopo la denuncia dei genitori, e ad occuparsi del caso sono i carabinieri di Lastra a Signa.

La ragazza, questa la descrizione, "di carnagione chiara, alta circa 1,55 metri, con capelli neri lunghi e lisci, porta un apparecchio ortodontico fisso. Le ricerche, coordinate dai Carabinieri di Lastra a Signa in virtù del contesto antropizzato dell'allontanamento, sono in corso. Chiunque abbia informazioni utili è invitato a contattare immediatamente il numero unico di emergenza 112", fanno sapere le forze dell'ordine.

Leggi anche Bimbo di 5 anni scompare sulle piste ad Asiago mentre scia col padre, ritrovato dopo ricerche con droni

Non è purtroppo questa la prima notizia del genere che arriva negli ultimi giorni. Si continua a cercare anche ragazza 16enne (Sofia S.) di Montagnana, comune italiano in provincia di Padova, scomparsa ormai da più di una settimana. La minorenne è sparita la mattina di lunedì 24 febbraio (alle ore 8.40 circa) nel tragitto tra Mestre, dove si trova la sua scuola, e Mogliano Veneto, dove stava temporaneamente vivendo all’interno di una comunità protetta. L’ultimo contatto telefonico è avvenuto intorno alle 9.20 con un telefono non suo ed è stata vista l’ultima volta alla stazione ferroviaria di Venezia Santa Lucia.