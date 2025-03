video suggerito

Sofia scomparsa da una settimana, l'appello dei genitori: "Qualcuno l'ha circuita e portata via" È passata una settimana da quando Sofia, 16enne di Montagnana, provincia di Padova, ha fatto perdere le sue tracce e i genitori hanno lanciato un nuovo appello nel tentativo di ritrovarla. "Aiutateci, qualcuno l'ha circuita e ha approfittato della sua età per portarla via", sostengono la mamma e il papà.

A cura di Eleonora Panseri

Sofia, 16 anni.

È passata una settimana da quando Sofia, 16enne di Montagnana, provincia di Padova, ha fatto perdere le sue tracce e i genitori hanno lanciato un nuovo appello nel tentativo di ritrovarla.

La ragazza è scomparsa la mattina di lunedì 24 febbraio nel tragitto fra Mogliano Veneto, dove momentaneamente vive in una comunità protetta, e Mestre, dove frequenta la scuola. La mamma e il papà sono convinti che la minorenne sia stata circuita da terze persone.

I genitori della 16enne si dicono "disperati" e in un post pubblicato su Facebook chiedono a chiunque avesse informazioni utili di contattarli per ritrovare la ragazza.

Com'è stato ricostruito finora, Sofia è stata vista l'ultima alla stazione di Venezia Santa Lucia la mattina della scomparsa. Alle 9.20 ha anche effettuato una chiamata con il telefono di un'altra persona.

La 16enne si sarebbe infatti allontanata senza cellulare, documenti o denaro. "Nonostante la nostra denuncia all'autorità giudiziaria, si è a un punto morto e il tempo passa", spiegano ancora la mamma e il papà di Sofia nel loro appello.

Stando a quanto si legge nel post, la ragazza in questi giorni avrebbe contattato i nonni, chiamate da cui, scrivono la madre e il padre, "si capisce che qualcuno l'ha circuita e ha approfittato della sua età per portarla via". Sempre secondo quanto sostengono i familiari, al momento nessuno è riuscito a capire dove si trovi la 16enne.

"Abbiamo cercato di stare lontano dai media per paura di compromettere le indagini ma il pericolo che le succeda qualcosa di brutto e che percepiamo dalle chiamate, ci fa ricorrere anche ai social e a qualsiasi mezzo per diffondere il nostro messaggio di disperazione. Aiutateci, per favore, riportateci Sofia", concludono.

Secondo quanto risulta a Fanpage.it, ci sarebbero stati dei contatti con la nonna a cui la ragazza avrebbe detto che sarebbe tornata a casa a breve. C'è anche chi avrebbe nominato un ragazzo con cui Sofia potrebbe essersi allontanata ma si tratterebbe di una pista non confermata.

La mattina della scomparsa Sofia, che è alta 1,70 metri, indossava scarpe bianche Nike vecchie, pantaloni neri, un bomber nero, aveva i capelli raccolti.

Chiunque dovesse avere sue notizie o la vedesse, è pregato immediatamente di contattare i Carabinieri, la mamma e il papà (ai seguenti numeri: 349.1698363 e 340.6425353) e l'educatrice che segue la sedicenne nella comunità (328.4240170).