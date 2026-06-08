Treviso, 16enne non torna a casa da scuola: con un ragazzo l’ultimo avvistamento di Giorgia Monica Perju

Giorgia Monica Perju, 16 anni, di Morgano (Treviso), è scomparsa il 5 giugno. Si ipotizza l’allontanamento volontario in compagnia di un ragazzo.

Giorgia Monica Perju

La 16enne Giorgia Monica Perju si è allontanata da casa sabato 5 giugno per andare a scuola senza fare ritorno a casa. La giovane è residente a Morgano, piccolo Comune della provincia di Treviso, in Veneto, ma l'ultimo avvistamento è a Milano.

Il 5 giugno la giovane è uscita di casa per l'ultimo giorno di scuola, ma invece di recarsi in classe ha preso un bus che l'ha condotta alla stazione di Mestre e da qui la ragazza avrebbe preso un treno per Milano. Nel capoluogo lombardo si starebbero concentrando le ricerche delle Forze dell'ordine.

Secondo quanto apprende Fanpage.it da fonti investigative, la giovane si sarebbe allontanata volontariamente prendendo prima un autobus e poi un treno che l'ha condotta fino alla stazione di Milano. Proprio le telecamere di videosorveglianza presenti nelle stazioni hanno permesso di ricostruire gli spostamenti. La giovane non sarebbe da sola, ma si sarebbe allontanata con un ragazzo italiano con il quale avrebbe una frequentazione. Le ricerche sono condotte dai Carabinieri di Castelfranco Veneto, i quali sarebbero già risaliti all'identità del giovane e ai movimenti più recenti dei due.

Per la giovane età, la scomparsa di Giorgia Monica Perju ha richiamato l'attenzione di moltissime persone, tra queste anche il presidente della sua Regione, Alberto Stefani, che ne ha rilanciato l'appello: "L’ultima geolocalizzazione del suo telefono risulta presso la stazione ferroviaria di Mestre alle ore 15:00 di ieri, venerdì 5 giugno 2026. Chiunque l’abbia vista o disponga di informazioni utili è pregato di contattare immediatamente i Carabinieri al numero 112", ha scritto su Facebook il presidente del Veneto.

Anche l'ex Governatore, Stefano Zaia, è intervenuto per richiamare l'attenzione sulla giovane attraverso i suoi seguitissimi account social: "Le ricerche sono immediatamente scattate a pieno regime, con il coinvolgimento delle forze dell’ordine e delle autorità locali. Ogni segnalazione da parte di chi si trovava in zona è preziosa".

Giorgia è alta circa 1,55 m, pesa circa 50 kg, ha capelli lunghi castani e occhi marroni.