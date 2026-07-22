Ritrovata dopo due mesi la Ferrari da 200mila euro rubata a Fasano: “Notizia che stavamo aspettando”

È stata ritrovata nelle campagne tra Alberobello e Noci la Ferrari 458 Challenge Evo della Gaetani Racing rubata due mesi fa, prima della 67esima Coppa Selva di Fasano: “È la notizia che speravamo di ricevere al più presto”.

La Ferrari 458 Challenge Evo

È stata ritrovata nelle campagne tra Alberobello e Noci, ancora sul carrello utilizzato per il trasporto, la Ferrari 458 Challenge Evo rubata prima della 67esima Coppa Selva di Fasano. È successo due mesi dopo il furto la cui notizia aveva fatto il giro dell'Italia.

A renderlo noto è stata la presidente di Egnathia Corse Laura De Mola: "È la notizia che speravamo di ricevere al più presto. Esprimo le mie congratulazioni ai carabinieri per aver portato a termine brillantemente il lavoro investigativo".

La Ferrari da competizione, dal valore superiore ai 200mila euro, rubata durante la Coppa Selva, è di proprietà della Gaetani Racing, scuderia con sede a San Giorgio delle Pertiche (Padova). Il mezzo era scomparso all'inizio dello scorso mese di giugno dall'area paddock della manifestazione insieme al carrello utilizzato per il trasporto. "Se la Ferrari non viene recuperata, saremo costretti a chiudere", aveva dichiarato il titolare del team, l’imprenditore e pilota 46enne Luca Gaetani, che aveva anche sottolineato come anche la sottrazione del motorino sia sembrata parte di un piano studiato per rallentare eventuali movimenti e garantire libertà d’azione ai responsabili.

A individuare la Ferrari sono stati i carabinieri delle stazioni di Alberobello e Gioia del Colle, intervenuti dopo la segnalazione del personale dell’Acquedotto Pugliese che aveva notato un cancello forzato in un’area recintata di proprietà dell’ente, dove erano presenti alcuni impianti. All'interno della zona rurale era stato nascosto anche il carrello coperto utilizzato per trasportare la Ferrari. Alla sua apertura, i militari hanno trovato la vettura ancora al suo interno, ponendo fine alla vicenda che aveva destato forte preoccupazione nel mondo dell’automobilismo sportivo.