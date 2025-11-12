Ragazza scomparsa a Brindisi, della 17enne Yevheniia non si hanno più notizie da due giorni

Yevheniia M.,17enne di origini ucraine, è scomparsa a Brindisi. Di lei non si hanno più notizie dal 10 novembre. Sono in corso in tutta la provincia le ricerche della giovane che ha fatto perdere le sue tracce nel pomeriggio di lunedì.

Sono in corso in tutta la provincia di Brindisi le ricerche di Yevheniia M., una ragazza di 17 anni di origini ucraine. Della giovane non si hanno più notizie dal 10 novembre scorso.

A quanto si apprende, la 17enne stava frequentando un istituto di formazione proprio a Brindisi, quando si è allontanata nel pomeriggio di lunedì, facendo perdere le proprie tracce.

Appena denunciata la scomparsa, sono state attivate le ricerche con il coinvolgimento di tutte le componenti previste dal Piano provinciale di ricerca.

Ieri, martedì 11 novembre, la Prefettura ha riunito la cabina di regia con la partecipazione della Questura, dell'Arma dei carabinieri, della Polizia Stradale, della Polizia Locale di Brindisi, delle squadre di volontariato della Protezione Civile, della Croce Rossa Italiana e del Comando dei Vigili del Fuoco.

Durante l'incontro si è cercato di fare il punto sugli elementi informativi acquisiti e coordinare al meglio le ricerche. In una nota diffusa dalla Prefettura di Brindisi è stato fatto un identikit della 17enne scomparsa ed è stato indicato come era vestita l'ultima volta che è stata vista.

"La ragazza al momento dell'allontanamento – si legge nel comunicato – indossava pantaloni di colore grigio, felpa nera, giubbino nero con tre ‘X' di colore bianco riportate sulla parte anteriore, scarpe ginniche di colore bianco e nero".

"È alta circa 1,65 metri, corporatura magra, capelli lunghi di colore castano, ha la carnagione di colore chiaro. – prosegue la nota – Ha un piercing al naso e due orecchini a forma di cerchio, di colore argento".

Chiunque abbia visto la 17enne o abbia informazioni utili al suo ritrovamento è pregato di contattare immediatamente le autorità al Numero Unico di Emergenza 112.

Come viene ricordato in alcuni appelli condivisi sui social per tentare di riportare a casa quanto prima la ragazza, ogni segnalazione potrebbe essere decisiva per rintracciarla.