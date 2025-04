video suggerito

Quanto costa il pranzo di Pasqua 2025 da Gianfranco Vissani: il menù del suo ristorante stellato Il celebre chef e personaggio televisivo Gianfranco Vissani presenta un menù composto da sette portate, precedute dal benvenuto della cucina in Sala Jazz, nel suo ristorante stellato Casa Vissani, situato a Baschi, in provincia di Terni. Vediamo insieme il programma e il prezzo previsto per il pranzo di Pasqua 2025.

A cura di Biagio Chiariello

Gianfranco Vissani

Tra gli chef più noti d’Italia che quest’anno propongono un esclusivo menu per la Pasqua nei propri ristoranti c’è anche Gianfranco Vissani. Cuoco stellato e volto televisivo noto da anni al grande pubblico, Vissani aprirà le porte del suo Casa Vissani di Baschi (Terni) domenica 20 aprile per un pranzo di tutto rispetto.

Si parte con un benvenuto dello Chef con bollicina in Sala Jazz, per poi accomodarsi ai tavoli e gustare un crudo di scottona alla mentuccia e uova di quaglia, balsamico e albicocche, che precede due primi: Cannoncini di pasta sfoglia con scampi e avocado, salsa di lepre e bacche di ginepro, morbido di aglio nero al rosmarino e Garganelli con arancia e parmigiano, operà di tartufo nero e acciughe, ristretto di brodo, soia ai semi di papavero. Il secondo è un grande classico di Pasqua: Capretto e raperonzoli, patate sotto la cenere, mele annurche con salsa dello stesso. Quindi Pre-Dessert e per chiudere Flan di gianduia al profumo di fava di tonka, salsa di cocco e passion fruit al forno, gelato di colomba, passion fruit e cocco. Gran finale con Piccola Pasticceria e Praline.

Il menù di Pasqua 2025 di Casa Vissani

Questo nel dettaglio il menu della serata in programma dalle 21 a Casa Vissani per il pranzo di Pasqua:

Il Benvenuto dello Chef con bollicina in Sala Jazz

AL TAVOLO

Crudo di scottona alla mentuccia e uova di quaglia, balsamico e albicocche

Cannoncini di pasta sfoglia con scampi e avocado, salsa di lepre e bacche di ginepro, morbido di aglio nero al rosmarino

Garganelli con arancia e parmigiano, operà di tartufo nero e acciughe, ristretto di brodo, soia ai semi di papavero

Capretto e raperonzoli, patate sotto la cenere, mele annurche con salsa dello stesso

Pre-Dessert…

Flan di gianduia al profumo di fava di tonka, salsa di cocco e passion fruit al forno, gelato di colomba, passion fruit e cocco

Piccola Pasticceria e Praline

Casa Vissani

Quanto costa il pranzo di Pasqua nel ristorante di Vissani

Un menu di grande rilievo quello ideato dallo chef Gianfranco Vissani nel suo rinomato locale immerso nel verde dell’Umbria, a pochi passi dalle rive del suggestivo lago di Corbara. Un'esperienza gastronomica d’autore che unisce tecnica, creatività e ingredienti d’eccellenza.

Il costo per persona è di 155 euro, esclusi selezione di vini e altri extra.