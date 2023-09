Quando torna il maltempo in Italia, le previsioni di Giuliacci: “Rovesci e temporali anche estremi” Secondo le previsioni meteo del colonnello Mario Giuliacci a Fanpage.it “da oggi, giovedì 21 settembre si apre una fase autunnale che poterà ad un crollo termico e al ritorno del maltempo. L’elenco delle regioni dove pioverà: attenzione a eventi forti ed estremi per temporali nei prossimi giorni”.

A cura di Ida Artiaco

"Stiamo per entrare in una fase decisamente autunnale, nel corso della quale abbandoneremo gli ultimi scampoli di caldo, che al Sud ci saranno ancora per due o tre giorni, poi le temperature scenderanno e diventeranno più fresche. Arrivano anche piogge più abbondanti e temporali violenti con il pericolo di eventi estremi. Insomma, aspettiamoci un cambio di marcia".

Sono queste le previsioni meteo del colonnello Mario Giuliacci, meteorologo e direttore operativo di meteogiuliacci.it, che a Fanpage.it ha illustrato quale sarà la situazione nel nostro Paese dal punto di vista metereologico nei prossimi giorni e perché possiamo dichiarare l'estate conclusa definitivamente.

Quando arriva il maltempo in Italia: le previsioni di Giuliacci

Secondo le previsioni di Giuliacci dal punto di vista meteorologico avremo tre fasi che si alterneranno da oggi fino al prossimo 5 settembre. "La prima fase – ha detto – è quella compresa tra il 21 e il 24 settembre, quando l'Italia sarà sotto l'influenza di correnti atlantiche più fresche e che daranno luogo a rovesci e temporali anche forti su Triveneto, Alpi Lombarde, Levante Ligure, Toscana, Umbria e Lazio, mentre il Sud e le Isole risentiranno ancora dell'influenza dell'Africano. Le temperature massime si porteranno tra i 23 e i 25 gradi".

Poi, ha continuato l'esperto, "avremo una seconda fase dopo il 24 settembre, caratterizzata da un termico delle temperature ovunque e che durerà fino al 29 settembre: un vortice di bassa pressione sulle regioni meridionali richiamerà aria più fresca dai Balcani, il che porterà rovesci e temporali su Marche, Abruzzo e regioni ioniche mentre al Centro Nord le temperature tenderanno a risalire. L'ultima fase sarà compresa tra il 30 settembre e il 5 ottobre: ancora le regioni ioniche saranno interessate da venti freddi dai Balcani, mentre sul resto dell'Italia ci sarà una debole alta pressione, ma nessun rischio di ritorno a temperature elevate".

Quando e dove pioverà

Giuliacci ha spiegato che "tra il 21 e il 24 settembre ci saranno rovesci e temporali su tutta l'Italia, anche forti. Dovremo mettere in conto anche dei nubifragi. Soprattutto tra sabato e domenica si potranno superare i 100 millimetri sulle Alpi Lombarde, sulle Dolomiti, nel Bresciano, in Veneto, sul Levante Ligure, l'Alta Toscana, la Bassa Romagna, l'Umbria e la Campania, ma dobbiamo dire che su gran gran parte dell'Italia verranno superati i 40 millimetri".

Ancora, ha precisato, "nella seconda fase, quella compresa tra 25 e il 29 settembre complice questo vortice di aria fresca dai Balcani ci saranno rovesci e temporali su Marche, Abruzzo, Molise, Basso Lazio e su tutto il Meridione, forti nel Salento in particolare. Nell'ultima fase, nelle ore pomeridiane ci saranno piogge sulle regioni ioniche, Calabria, Est della Sicilia, mentre sarà bello sul resto d'Italia. Il consiglio è di dare sempre un occhio ai bollettini della Protezione civile con le allerte meteo perché sono attesi eventi forti ed estremi per temporali nelle aree dove si supereranno i 100 millimetri di pioggia".