Quando si spengono i riscaldamenti nel 2026, le date e gli orari regione per regione

Con l’avvicinarsi della primavera è arrivato il momento di iniziare a spegnere riscaldamenti e termosifoni come prevede la legge. Si parte già il 15 marzo e altri seguiranno tra marzo e aprile: ecco il calendario delle sei zone climatiche.

Quando si spengono i riscaldamenti nel 2026? Con l’avvicinarsi della stagione primaverile, per gli italiani infatti è arrivato il momento di iniziare a spegnere riscaldamenti e termosifoni e molti si chiedono entro quale data bisogna spegnere obbligatoriamente i riscaldamenti nel 2026. Per alcuni in effetti si parte già il 15 marzo e altri seguiranno a breve nello stesso mese anche se per la stragrande maggioranza delle regioni bisognerà attendere aprile.

L’Italia infatti è divisa per legge in sei zone climatiche, che ovviamente non corrispondono alle regioni, al cui interno possono esserci più zone, ed è in base a queste che vengono stabiliti il calendario e le date entro le quali bisogna spegnere obbligatoriamente i riscaldamenti. Una norma varata per ottimizzare i consumi, ridurre le emissioni di CO2 e migliorare l’approvvigionamento energetico del Paese. Attenti però ad eventuali ordinanze comunali che possono variare quelle date con specifici e motivati provvedimenti.

Spegnimento riscaldamenti 2026, la mappa delle sei zone climatiche

Per sapere quando spegnere i propri riscaldamenti si deve consultare la mappa delle sei zone climatiche in cui è suddiviso il territorio nazionale, identificate dalle lettere dell’alfabeto. Quest’anno nessuna modifica al calendario consueto e quindi si parte il 15 marzo, data in cui per legge vanno chiusi i riscaldamenti per le zone più calde, quelle contrassegnate dalla lettera A. Si tratta in realtà di poche zone come Lampedusa e Porto Empedocle.

A seguire toccherà alle zone B e C i cui termosifoni si spegneranno entro il 31 marzo. Si tratta in questo caso di gran parte della Sicilia e delle zone costiere del sud compresa Napoli. Bisognerà attendere il mese prossimo per tutti gli altri delle fasce D ed E che avranno tempo fino al 15 aprile. Nessuna limitazione invece per la fascia F che è relativa però solo alle zone alpine.

Oltre a consultare la mappa delle zone climatiche, però, per sapere quando si spengono i riscaldamenti nel 2026 bisogna sempre controllare il calendario sul sito ufficiale del proprio Comune che può decidere di far spegnere i riscaldamenti in anticipo in caso di caldo o al contrario di prolungare il funzionamento in caso di temperature particolarmente rigide emettendo ordinanze apposite.

Quando si spengono i termosifoni nel 2026: date zona per zona