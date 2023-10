Quando finirà il caldo e arriverà l’autunno con fresco e temporali: le previsioni meteo di Giuliacci Secondo le previsioni meteo del colonnello Mario Giuliacci a Fanpage.it la fase di caldo che dura dalla fine di settembre sta per finire lasciando il passo al fresco autunnale: “Già da domani, 4 ottobre, una perturbazione porterà pioggia al Nord e entro il weekend al Sud. Ma è dal 12 ottobre che cambia tutto”.

A cura di Ida Artiaco

"Settembre da qualche anno a questa parte è diventato l'ultimo mese dell'estate. Fa sempre caldo e quindi non c'è alcuna grossa novità da questo punto di vista rispetto al passato. Ma sono in arrivo delle spallate al bel tempo: la più forte arriverà a partire dal 12 ottobre quando correnti fredde atlantiche porteranno piogge e un sensibile calo termico".

A parlare a Fanpage.it è il colonnello Mario Giuliacci, meteorologo e direttore operativo di meteogiuliacci.it, che ha illustrato quale sarà la situazione nel nostro Paese dal punto di vista metereologico nei prossimi giorni, quando finirà la cosiddetta ottobrata e comincerà la vera e propria stagione autunnale.

Quando finisce il caldo secondo Giuliacci

Secondo il colonnello Giuliacci, "dal punto di vista climatico non dobbiamo dimenticare che il mese di settembre è sempre così caldo da almeno 4 o 5 anni. Non è una novità: ormai dobbiamo considerarlo come l'ultimo mese dell'estate e non più come il primo mese dell'autunno. È una realtà alla quale dobbiamo abituarci".

Tuttavia, presto al caldo degli ultimi giorni ci saranno le prime spallate, con un abbassamento delle temperature e piogge anche abbondanti, dapprima sulle regioni alpine e settentrionali e poi al Sud. "Già domani, mercoledì 4 ottobre, ci sarà un primo indebolimento di questa alta pressione, che – ricordiamo – non è dovuta all'anticiclone africano perché la massa d'aria calda passa attraverso la Francia con correnti che arrivano dall'Atlantico sub-tropicale", ha detto l'esperto.

Dal 12 ottobre inversione di tendenza con fresco e piogge

Nello specifico, Giuliacci ha spiegato che "nelle prossime ore una perturbazione porterà rovesci e temporali al Nord e sulle regioni alpine ed appenniniche, e l'aria fresca che lo segue farà scendere seppur di poco le temperature. Tra venerdì e sabato prossimi un'altra perturbazione, questa volta in arrivo dalla Spagna, porterà temporali ma solo sulle regioni meridionali, in particolare su Calabria e Sicilia, che andranno avanti fino al 10 ottobre anche sul resto delle regioni meridionali. In questa fase le temperature massime toccheranno i 25/28 gradi, alte rispetto ai 23 gradi che dovremmo aspettarci".

Ma la vera inversione di rotta verso un clima più autunnale si avrà, per Giuliacci, a partire da giovedì 12 ottobre: "Fino al 18 ottobre faremo i conti con correnti atlantiche più decise che renderanno il meteo più autunnale su tutta Italia con piogge e venti freddi. Le temperature scenderanno di 4 o 5 grandi portandosi quasi ovunque tra i 23 e i 25 gradi, proprio come dovrebbe essere l'autunno", ha concluso.