Pullman prende fuoco sull’A29, paura a bordo: passeggeri salvi per miracolo, traffico in tilt

Un bus a due piani ha preso fuoco sull’A29, nel territorio di Calatafimi-Segesta. I passeggeri sono riusciti ad abbandonare il mezzo prima che le fiamme lo avvolgessero. Sul posto Vigili del Fuoco e Polizia stradale, lunghe code verso Trapani.

Un bus a due piani della linea regionale ha preso fuoco lungo l'autostrada A29, nel territorio di Calatafimi-Segesta, in provincia di Trapani, nel pomeriggio di oggi, giovedì 28 dicembre.

Stando a quanto si apprende, l'incendio si è sviluppato in pochi minuti, ma tutti i passeggeri del pullman sono riusciti ad abbandonare il mezzo e ad allontanarsi prima che le fiamme lo avvolgessero.

Il pullman stava percorrendo la carreggiata in direzione Palermo, l’incendio si è sviluppato poco prima dell’ingresso in galleria con una densa colonna di fumo visibile anche a distanza che ha allarmato anche gli automobilisti che percorrevano l'autostrada in direzione opposta.

Il conducente si è fermato e ha chiesto l'intervento dei soccorsi. Secondo una prima ricostruzione, le fiamme sarebbero partite dal vano motore per poi estendersi sul tetto del mezzo. Le cause dell'incendio sono in fase di accertamento.

Sul posto, riportano i quotidiani locali, sono intervenuti diversi mezzi dei Vigili del Fuoco che hanno provveduto a domare il rogo e a mettere in sicurezza l'area. Come già anticipato, non risulterebbero feriti.

Il pullman, invece, ha riportato gravi danni. Pesanti anche le ripercussioni sul traffico, lungo la carreggiata in direzione Trapani si è formata una lunga coda di automobili.

Per le operazioni di spegnimento del rogo e di messa in sicurezza della zona sono state chiuse entrambe le carreggiate. I mezzi sono stati deviati ad Alcamo Ovest in direzione Trapani e a Calatafimi Segesta in direzione Palermo.

Sul posto, insieme ai Vigili del Fuoco, è intervenuta anche la Polizia stradale di Trapani, con le sezioni di Alcamo e Marsala, per occuparsi della gestione del traffico. I passeggeri trasferiti su un altro mezzo per proseguire il viaggio.