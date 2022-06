Professoressa uccisa dal marito, domani i funerali in Italia di Antonella Castelvedere Si terranno il 21 giugno i funerali di Antonella Castelvedere, la professoressa uccisa dal marito in Inghilterra. La famiglia ha chiesto una cerimonia privata.

A cura di Chiara Daffini

Antonella Castelvedere

Sta per tornare a casa Antonella Castelvedere. Purtroppo in una maniera totalmente diversa rispetto a quanto aveva preventivato negli ultimi tempi. La professoressa bresciana è stata uccisa a coltellate in Inghilterra il primo giugno dal marito Ertan Ersoy, insegnante di matematica di origini turco-siriane con il quale aveva una figlia di sei anni. Visti i problemi di coppia con il marito, Antonella stava pensando di fare rientro in Italia, dopo 25 anni, e di portare con sé la bimba. Ma la furia del consorte, secondo le prime indagini invidioso per il successo accademico della moglie, ha distrutto ogni piano.

Alla cerimonia di laurea di Ed Sheeran

Antonella Castelvedere, 52 anni, era titolare di una cattedra all’Università di Suffolk come docente senior di letteratura inglese e responsabile del master di scrittura creativa e critica, nonché esperta in pedagogia. Sulla stampa inglese i colleghi l’hanno definita una “professionista eccezionale” e non mancano tracce di questo successo, come la foto che la ritrae alla cerimonia di consegna della laurea honoris causa a Ed Sheeran, consegnata dall'ateneo in cui la donna lavorava.

Non era andata altrettanto bene a Ertan, 48 anni, anche lui docente alla University of Suffolk, ma solo con un contratto part time. E pare che proprio il successo di Antonella fosse alla base di dissidi coniugali e di quelle che la donna, al telefono con la mamma Mina, aveva definito “continue violenze psicologiche”. Anche se, avevano rivelato a Fanpage.it persone vicine alla famiglia nei giorni successivi la tragedia: “Mai i genitori e il fratello Ferruccio si sarebbero aspettati un simile epilogo, altrimenti avrebbero portato subito Antonella e la bambina in salvo”.

La figlia in casa famiglia, Ersoy in prigione

In attesa delle lunghe pratiche di affidamento ai nonni materni, la bambina, a cui secondo quanto recita la legge inglese è stata subito detta tutta la verità, si trova oggi in una casa famiglia con altri 2-3 bambini e ha ricevuto la visita della nonna e dello zio, andati in Inghilterra subito dopo il delitto per adempiere tutte le questioni burocratiche e riportare le ceneri di Antonella in Italia.

“I funerali – scrive in una nota l’avvocata Alessandra Dallabona, legale della famiglia Castelvedere – si terranno la settimana prossima (quella da lunedì 20 giugno, ndr) in forma strettamente privata, i familiari chiedono la massima riservatezza”. La cerimonia funebre è stata fissata per martedì 21 giugno nella chiesa parrocchiale di Bagnolo Mella (Brescia). Nel frattempo Ersoy rimane in carcere e il 2 agosto comparirà davanti alla Chelmsford Crown Court per una sorta di udienza preliminare, in vista del processo fissato, secondo la stampa inglese, indicativamente per gennaio.