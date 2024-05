video suggerito

Problemi tecnici al traforo del Monte Bianco: camion e tir deviati al Frejus Protezione Civile e Vigili del Fuoco hanno richiesto alle Prefetture di Torino e Vercelli di dirottare il traffico pesante dal Monte Bianco – ora attivo su senso unico alternato – verso il traforo del Frejus.

A cura di Davide Falcioni

Camion, tir e altri mezzi pensanti in transito nel Traforo del Monte Bianco sono stati deviati verso il tunnel del Frejus. L'ha comunicato il Dipartimento Protezione Civile e Vigili del Fuoco della Presidenza della Regione Piemonte spiegando che a monte della decisione c'è “un problema tecnico” e che di conseguenza, in vista della saturazione delle aree di sosta dei mezzi pesanti, è stato richiesto alle Prefetture di Torino e Vercelli di dirottare il traffico pesante verso il traforo del Frejus.

Dal Traforo i dettagli. Questa mattina, mercoledì 15 maggio, è stato realizzato un intervento tecnico al cantiere di risanamento dell'impalcato stradale. Dopo i lavori la circolazione era stata ripristinata, ma poco prima delle 8 è stata constatata un'anomalia su un giunto di raccordo, così è stata nuovamente interrotta. Poco prima delle 10, dopo un intervento tecnico, la circolazione è stata ripristinata, ma a senso unico alternato.

Tuttavia, in vista della chiusura totale in programma per questa sera e fino alle 7 e mezza di domani, giovedì, è stata chiesta l'attivazione del piano alternativo di attraversamento alpino per limitare le ripercussioni al traffico delle merci. I Tir vengono, dunque, indirizzati al Fréjus, a Ventimiglia o al Traforo del Gran San Bernardo.