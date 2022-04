Primavera in arrivo, quando inizierà davvero a far caldo: le previsioni meteo Le previsioni meteo: veloce passaggio freddo per la Domenica delle Palme, poi finalmente il tempo migliorerà. Un campo di alta pressione e sole contribuiranno a far salire le temperature la prossima settimana.

A cura di Redazione Meteo

Piove ancora su più di mezza Italia, la ma “vera” primavera sta per arrivare e presto avremo alta pressione e temperature più gradevoli, in linea con la stagione. Secondo le previsioni meteo degli esperti de ilmeteo.it, però, dobbiamo attendere ancora qualche giorno per il caldo. La stagione primaverile è ufficialmente iniziata da due settimane ma le temperature per il momento fanno fatica a stabilizzarsi su valori miti. Dopo il calo delle temperature e addirittura le nevicate a bassa quota dello scorso weekend, è previsto ora solo un veloce passaggio freddo per la Domenica delle Palme, poi finalmente il tempo migliorerà e il termometro raggiungerà valori più primaverili che fanno ben sperare anche per il meteo a Pasqua e Pasquetta.

Quando arriva il caldo in Italia

La svolta, dunque, arriverà la prossima settimana, quella che ci porterà alle festività pasquali. In particolare, da martedì 12 aprile le correnti si disporranno da Sud, con venti di scirocco a tratti tesi sul Tirreno. Oltre al vento caldo del Nord Africa atteso un campo di alta pressione e sole che contribuiranno a far salire le temperature. La prossima settimana le temperature massime toccheranno diffusamente i 20-25 gradi e potremo avere i primi 30 gradi sull'estremo Sud. Per Lorenzo Tedici, meteorologo del sito ilmeteo.it, sarà un leggero anticipo di estate: la fase calda che arriverà potrebbe essere significativa soprattutto perché ci arriviamo dopo un marzo freddo e primi giorni di aprile praticamente invernali.

Nel weekend delle Palme piogge e tempo instabile

In attesa di questo caldo, però, torneranno le piogge, abbondanti su mezza Italia, in spostamento dalla Sardegna verso il Centro-Sud. Non saranno però significative al Nord, dove resta il problema della siccità. Prime schiarite arriveranno tra giovedì e venerdì. Il weekend delle Palme, da confermare, potrebbe essere più instabile, con un passaggio veloce perturbato tra nord-est e fascia adriatica.