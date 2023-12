Previsioni meteo weekend di Natale: venerdì e sabato forti raffiche di vento, alla Vigilia torna il sereno Nel weekend di Natale una perturbazione interesserà il Nord e le Alpi: venerdì e sabato avremo forti raffiche di vento fino a 150 km/h e qualche pioggia a ridosso dell’arco alpino e nel basso versante tirrenico. La domenica della Vigilia si attende il ritorno dell’alta pressione che persisterà anche il 25 dicembre. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Eleonora Panseri

Nell'ultima settimana prima di Natale l'Italia ha avuto una condizione meteorologica con sole e bel tempo lungo tutto lo stivale e temperature superiori ai valori del periodo grazie alla presenza di un vortice di alta pressione.

Nei giorni scorsi però l'anticiclone ha iniziato a indebolirsi, a causa del passaggio di una perturbazione che ha determinato un lieve calo delle temperature. Ma la tendenza meteo per il weekend di Natale prevede l'arrivo di un intenso flusso temperato di correnti nord-occidentali che favorirà un clima senza piogge, freddo e nevicate.

A partire da oggi, venerdì 22 dicembre, una vera e propria tempesta di Fohen interesserà il Nord e le Alpi, con forti raffiche di vento, che in alta montagna toccheranno i 150 chilometri orari, e qualche pioggia a ridosso dell'arco alpino e nel basso versante tirrenico. Anche sabato 23 sarà una giornata molto ventosa ma non si segnalano rovesci, mentre domenica 24 e lunedì 25 si attende il ritorno dell'alta pressione. Ecco le previsioni nel dettaglio.

Meteo venerdì 22 dicembre: vento forte e qualche pioggia al Nord

Per venerdì 22 dicembre, giorno del solstizio d'inverno, è previsto l'arrivo di una nuova perturbazione, la settima del mese. Questa dovrebbe interessare principalmente il Nord e le Alpi. Sembra che i suoi effetti andranno a esaurirsi presto e senza particolari criticità visto che non sono previste piogge se non a ridosso dell'arco alpino e nel basso versante tirrenico.

La giornata sarà però molto ventosa con forti venti di Maestrale che potrebbero anche sfiorare i 150 chilometri orari. La temperature stabili con valori di gran lunga superiori alla media e un picco di 20° lungo i settori adriatici, ionici e isole maggiori.

Le previsioni meteo di sabato 23 dicembre: giornata ventosa, piogge deboli tra Calabria e Sicilia

Sabato 23 dicembre ancora una giornata ventosa per la presenza del Maestrale che soffierà sulle Isole e basso Tirreno. Non si esclude il rischio di mareggiate lungo le coste esposte.

Non si segnalano piogge o rovesci significativi se non lungo i settori alpini più settentrionali e basso versante tirrenico e tra Calabria e Sicilia settentrionale. Le proiezioni meteo per la Vigilia e il giorno di Natale sono all'insegna di un clima stabile senza piogge e neve. Le temperature saranno ancora superiori alla norma, con clima relativamente mite.

Il meteo per domenica 24 dicembre: atteso il bel tempo su tutta Italia

Domenica 24, giorno della Vigilia di Natale, l'alta pressione tornerà grande protagonista. Rileveremo infatti un'evidente attenuazione dei venti che insisteranno solamente sui comparti alpini e sulla Sardegna, mentre il contesto meteorologico generale si orienterà verso tempo soleggiato, fatta eccezione per qualche annuvolamento irregolare sul lato tirrenico.

Le previsioni di lunedì 25 dicembre

La giornata di Natale, lunedì 25 dicembre, sarà ancora stabile su tutto il Paese, nonostante un aumento della nuvolosità su Liguria e versante tirrenico. Ci saranno nubi irregolari su Sardegna e Sicilia occidentali, e nubi basse o nebbie su Pianura padana e coste adriatiche al Nord, con tendenza a parziale diradamento nel corso della giornata.

Lungo Adriatico e Ionio il cielo sarà invece più sereno. Venti deboli, salvo qualche locale rinforzo su Sardegna e canale di Sicilia. Avremo ancora temperature miti, soprattutto nelle aree soleggiate e lo zero termico si assesterà intorno ai 3000-3300 metri.