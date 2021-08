Previsioni meteo settimana 23-29 agosto: temperature in calo su tutta Italia, rovesci e pioggia al Nord Una perturbazione in arrivo dall’Europa centrale porterà per la prossima settimana un calo generale delle temperature su tutta la penisola. La tendenza inizierà al Nord, con piogge e temporali localizzati sulle Alpi. Verso metà settimana, l’aria più fresca raggiungerà anche il Sud, portando a un generale abbassamento dei livelli segnati dal termometro.

A cura di Gabriella Mazzeo

Si scorgono i primi segnali di cambiamento, con una maggiore instabilità su tutta la penisola. Per la prossima settimana è previsto l'arrivo di una corrente più fredda dall'Europa centrale verso il Nord Italia. Rovesci e temporali in propagazione dalle Alpi verso l'alta Val Padana. La perturbazione si trasferirà da lunedì sulla bassa Pianura Padana, toccando anche le regioni centrali, per poi raggiungere il Sud peninsulare entro metà settimana, provocando un generale calo delle temperature

Le previsioni meteo per lunedì 23 agosto

Rovesci e temporali si concentreranno principalmente sull'Emilia Romagna, su tratti della Liguria, Friuli Venezia-Giulia, Toscana interna, Marche, Umbria e zone interne del Lazio. Calano le temperature al Centro-Nord, con massime non oltre i 30°C in Val Padana. Durante il pomeriggio ancora rovesci sulle Prealpi lombardo venete. Sul resto del Centro, al Sud e sulle isole ancora bel tempo con caldo intenso e punte fino ai 38° sulla Puglia, sul Materano e Catanese interno.

Fino a metà settimana rovesci e temporali anche sul Centro con un calo delle temperature piuttosto netto. Pioggia e temporali a ridosso delle Alpi centro-occidentali, mentre da martedì sul resto del Nord le condizioni meteo saranno più stabili. Tempo più soleggiato anche sulle isole maggiori ed estremo Sud peninsulare.

Le previsioni meteo per il weekend

Lentamente di stabilizzerà il clima anche al Sud, con un abbassamento di temperature ma condizioni meteo decisamente buone. Dopo le vette anche di 38 gradi negli ultimi giorni di agosto, il termometro segnerà livelli decisamente più bassi almeno fino all'inizio della settimana successiva, in cui dovrebbe tornare il caldo. Secondo quanto previsto, però, le temperature non toccheranno più punte da bollino nero. Vista la distanza temporale, la tendenza potrebbe subire ancora delle modifiche.