Previsioni meteo giovedì 15 luglio: instabilità su tutta Italia. Sole a Sud e piogge al Nord Nella giornata di domani giovedì 15 luglio sarà ancora instabile il clima su tutta la penisola. Maggiore nuvolosità al Nord, alternata a momenti di schiarite. A Sud invece resiste il sole, ma non è da escludere il rischio di nuove precipitazioni su Liguria, Toscana e Alpi. Previsto anche vento forte.

A cura di Gabriella Mazzeo

L'arrivo del ciclone di maltempo sull'Italia ha già iniziato a produrre i suoi effetti: temporali anche forti e un deciso calo termico su tutta la penisola. Le condizioni di instabilità proseguiranno nei prossimi giorni, con un weekend imprevedibile. Nella giornata di domani giovedì 15 luglio, il sole resisterà a Sud e sulle Isole, mentre a Nord la maggiore nuvolosità sarà comunque alternata a momenti di sole. Al mattino vi saranno piogge deboli sulla Liguria di Levante e sul Nord della Toscana, oltre che sulle Alpi. Rovesci e temporali su pianure di Veneto e Friuli.

Le previsioni per venerdì 16 luglio

Venerdì invece la circolazione di aria fresca e l'instabilità si sposterà verso est e verso sud. Al Nord continua instabilità soprattutto sulle regioni nord-orientali e sui rilievi. Aumenta anche il rischio di qualche rovescio o temporale isolato sulla Toscana e sull'Appennino centro-settentrionale.

Instabilità nel fine settimana

Il fine settimana si dividerà in sole e caldo più a Nord, mentre sulle regioni peninsulari e sulle Isole ci saranno maggiori probabilità di rovesci e temporali. Ci saranno a più riprese venti forti e precipitazioni a tratti anche molto abbondanti. Domenica 18 il ciclone si manterrà attivo sul mar Tirreno. Per questo motivo ci sarà ancora instabilità al Centro-Sud e sulla Sicilia. Più soleggiato altrove, anche se non si esclude il rischio di temporali pomeridiani sull'arco alpino.

Come sarà il resto dell'estate

Dal 20 luglio, invece, tornerà l'alta temperatura fino ai primi dieci giorni di agosto. Questa sarà un'estate nella media per quanto riguarda le temperature. Non registriamo più una stagione che batta i record del caldo, seppure negli ultimi dieci anni il trend delle temperature medie sia sensibilmente aumentato, abituandoci a nuovi standard.