Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 3 luglio: le regioni a rischio Domani, giovedì 3 luglio, l'Italia sarà investita da caldo intenso e instabilità atmosferica. Allerta gialla per temporali su Lombardia, Marche, Abruzzo e Molise. Attesi picchi di 37 gradi al Nord e oltre 40 al Centro-Sud, con clima afoso e umidità elevata.

A cura di Biagio Chiariello

Domani, giovedì 3 luglio, l’Italia sarà alle prese non solo con l’intensa ondata di calore, ma anche con una certa instabilità atmosferica. La Protezione Civile ha diramato un’allerta gialla per rischio temporali e rischio idrogeologico su alcune aree di Lombardia, Marche, Abruzzo e Molise. Nonostante la presenza dominante dell’anticiclone africano, che continuerà a garantire tempo in prevalenza soleggiato, le ore centrali del giorno saranno caratterizzate da rovesci e temporali di calore, in particolare lungo la dorsale appenninica e nelle zone interne del Centro-Nord.

Sul fronte termico, il caldo resterà il protagonista assoluto: le temperature massime toccheranno punte di 36-37 gradi al Nord e potrebbero superare i 40 gradi al Centro-Sud e nelle Isole, con un clima reso ancora più soffocante dagli alti tassi di umidità. Un mix esplosivo di afa e instabilità che richiede prudenza, soprattutto per chi si trova nelle aree soggette all’allerta.

Maltempo, allerta meteo gialla domani 3 luglio: le regioni a rischio

Il caldo opprimente di questi giorni favorirà i tipici contrasti atmosferici estivi, con annuvolamenti pomeridiani sui rilievi e un elevato rischio di temporali di calore. Alla luce delle previsioni meteorologiche e dei fenomeni già in atto, il Dipartimento della Protezione Civile ha diffuso un nuovo avviso di condizioni meteo avverse, valutando per la giornata di giovedì 3 luglio un’allerta gialla per rischio temporali e rischio idrogeologico in diverse regioni: Lombardia, Marche, Abruzzo e Molise. Di seguito il Bollettino ufficiale di Criticità e Allerta Meteo previsto per domani:

Ordinaria criticità per rischio temporali / allerta gialla:

Abruzzo: Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino Alto del Sangro

Lombardia: Alta pianura orientale, Pianura centrale, Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Alta Valtellina, Nodo Idraulico di Milano

Marche: Marc-5, Marc-1, Marc-3

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro

Abruzzo: Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino Alto del Sangro.

Meteo, le previsioni per giovedì 3 luglio

Domani, mercoledì 3 luglio, l’Italia sarà ancora dominata dall’alta pressione, che garantirà condizioni di tempo stabile e soleggiato su gran parte del territorio. Tuttavia, nelle ore centrali della giornata, si accentuerà l’instabilità atmosferica sulle zone interne e montuose, con la possibilità di temporali di calore su Alpi, Appennini e rilievi di Sicilia e Sardegna.

Il vero protagonista rimarrà però il caldo, in ulteriore intensificazione: le temperature massime saranno comprese tra i 31 e i 38 gradi su quasi tutto il Paese, ma nelle regioni del Centro-Sud e sulle Isole si potranno superare localmente i 40 gradi. L’afa sarà resa ancora più opprimente dall’umidità elevata. I venti saranno deboli, a regime di brezza, con rinforzi nelle aree colpite dai temporali. Mari generalmente calmi o poco mossi.