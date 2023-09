Previsioni meteo del weekend: temporali attesi al Nord e al Centro, il bel tempo persiste al Sud Una breve parentesi di maltempo è attesa per venerdì 15 e sabato 16 settembre, mentre nella giornata di domenica 17 tornerà il sole e si alzeranno le temperature. Piogge e temporali interesseranno in particolare il Nord e il Centro, il tempo si manterrà stabile invece al Sud.

A cura di Eleonora Panseri

Breve parentesi di maltempo attesa per i primi due giorni del weekend del 15-17 settembre, domenica invece è atteso il ritorno del sole. Piogge e temporali interesseranno localmente le regioni del Nord e del Centro già a partire da oggi, venerdì 15 settembre, mentre al Sud persisterà l'anticiclone africano che preserverà il bel tempo.

Già da venerdì quindi in alcune zone dell'Italia, come Alpi, Prealpi, Emilia occidentale, Marche, Abruzzo e Molise, potrebbero verificarsi locali rovesci. E anche dalle prime ore della giornata di sabato 16 un fronte instabile causerà temporali su diverse Regioni del Centro-Nord.

In Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria e Lombardia sono attesi oltre 30-40 mm di pioggia in poco tempo. Entro la serata le piogge potrebbero poi interessare anche Emilia Romagna, alta Toscana, Marche, alta Umbria e alta Sardegna.

Domenica 17 settembre invece si verificherà un'inversione di tendenza improvvisa. Il rialzo della pressione atmosferica sul Mediterraneo sarà accompagnato da un miglioramento al Centro-Nord e la giornata trascorrerà con tempo per lo più stabile e soleggiato. Le temperature faranno registrare valori nella norma o al di sopra delle medie, in modo particolare nelle regioni meridionali e nelle due isole maggiori.

Meteo venerdì 15 settembre: temporali al Nord, tempo stabile al Sud

La giornata di oggi sarà caratterizzata da piogge o locali temporali al Nord e sui settori adriatici centrali, poi nel pomeriggio si concentreranno soprattutto su Alpi, Prealpi ed Emilia occidentale.

Sulle regioni del Centro la pressione non sarà forte, ma non sono attese forti precipitazioni. La giornata trascorrerà con un cielo anche molto nuvoloso sulle regioni adriatiche e localmente lungo le coste tirreniche. Su Marche, Abruzzo e Molise non si potranno escludere rovesci, specie al mattino.

Al Sud invece persisterà l'anticiclone africano per cui la giornata di venerdì sarà caratterizzata da generali condizioni di bel tempo con cielo prevalentemente sereno o al massimo poco nuvoloso.

Le temperature non subiranno grosse variazioni, con valori massimi compresi tra i 21 e i 26 gradi al Nord, i 26 e i 30 al Centro, e i 27 e 30 al Sud.

Le previsioni di sabato 16 settembre: oltre 30 mm di pioggia in 4 Regioni

Sabato 16 settembre una perturbazione atlantica raggiungerà l'Italia e il tempo tenderà a peggiorare con rovesci a tratti intensi al Nord in Liguria, Piemonte e verso Val d'Aosta e Lombardia, dove sono attesi oltre 30-40 mm di pioggia, e sull'Emilia centro-occidentale.

Al Centro invece, dopo una mattinata piuttosto stabile, ma con molte nubi, apparirà un fronte instabile nel corso del pomeriggio che tenderà a peggiorare le condizioni meteo con piogge o isolati temporali su alta Sardegna, Toscana centro-settentrionale, alta Umbria e Marche settentrionali. Altrove il tempo sarà invece più asciutto e spesso soleggiato.

Sulle Regioni del Sud invece l'alta pressione manterrà l'atmosfera stabile, di conseguenza la giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di bel tempo e il cielo si presenterà poco o parzialmente nuvoloso su tutte le regioni.

Le temperature saranno al Nord tra i 19 e i 29 gradi, al Centro tra i 26 e i 29 grandi, mentre al Sud non ci saranno variazioni e le massime si attesteranno tra i 27 e i 31 gradi in tutte le città.

Meteo domenica 17 settembre: caldo al Sud con l'anticiclone africano

Domenica 17 settembre la perturbazione che caratterizzerà le giornate precedenti si allontanerà velocemente dall'Italia e con la risalita dell'alta pressione sub-tropicale, l'anticiclone africano, il sole tornerà a splendere su buona parte delle Regioni.

Rimarrà solo po’ di nuvolosità in graduale attenuazione sulle regioni del Nord e gli ultimi fenomeni in mattinata su Liguria e Friuli Venezia Giulia. Già più soleggiato invece il Centro-Sud con pochi temporanei annuvolamenti in Sardegna e in generale lungo l’Appennino.

Le temperature torneranno a salire al Nord e si manterranno ben oltre le medie climatiche del periodo, con punte superiori ai 35-36 gradi al Sud e sulle due Isole Maggiori.