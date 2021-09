Previsioni meteo 9 settembre: arriva la pioggia a Sud e sulle Isole, attesi forti temporali Da domani 9 settembre si comincerà a sentire l’autunno anche nelle regioni meridionali e sulle Isole coi vortici ciclonici che stanno puntando l’Italia: isolati acquazzoni e temporali su Alpi Occidentali, Salento, Basilicata, Calabria Ionica, Sicilia e Sardegna. Nel resto d’Italia prevalenza di tempo bello.

A cura di Biagio Chiariello

Le previsioni meteo di domani giovedì 9 settembre fanno intuire un graduale cambiamento del tempo sull'Italia a causa di un centro depressionario che si sposterà attraverso il Mediterraneo Occidentale, dalla Penisola Iberica verso lo Stivale. La perturbazione toccherà inizialmente, tra giovedì 9 e venerdì 10 settembre, la Sardegna e la Sicilia, per poi investire in modo più significativo tutto il resto del Sud nella giornata di sabato, quando sono attesi temporali anche di forte intensità; al Centro-Nord nei prossimi giorni la situazione meteo resterà nel complesso stabile, fatta eccezione per un po’ di nuvolosità pomeridiana sulle Alpi.

Previsioni meteo 9 settembre: arriva la perturbazione a Sud

Secondo le previsioni di venerdì 9 settembre la situazione meteorologica dovrebbe dunque cambiare: il vertice depressionario in arrivo dall'Oceano Atlantico contribuirà all'arrivo di una perturbazione che avrà come target principale le due isole maggiori e poi ancora una volta il Sud Italia. Nel resto d’Italia prevalenza di tempo bello, fatta eccezione per un po’ di nuvole e qualche improvviso rovescio sulle zone alpine. Temperature massime in generale stazionarie o in leggero aumento.

Previsioni meteo weekend

Venerdì il vortice seguirà una direttrice ovest-est, spostandosi dalle Isole Baleari verso la Sardegna e il basso Tirreno. Nel corso del weekend previste forti precipitazioni, anche sotto forma temporalesca, su Campania, Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia; ci sarà spazio per i temporali anche sulle regioni settentrionali, specie sulle Alpi e sul Triveneto e localmente fin sulle pianure di Veneto e Friuli.