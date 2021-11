Previsioni meteo 9 novembre: maltempo al sud, piogge e temporali anche forti in Sicilia Che tempo farà oggi martedì 9 novembre? Le previsioni indicano forte instabilità specialmente al Sud e sulle Isole, dove tra la serata e la nottata potranno svilupparsi infatti intensi focolai temporaleschi, a causa di un vortice ciclonico che porterà piogge sparse e anche con alcuni rovesci. Più stabile a Nord. Allerta meteo gialla su sei regioni.

Le previsioni meteo di oggi martedì 8 novembre fanno segnare un ulteriore peggioramento del tempo sull’Italia, per l’azione congiunta di due perturbazioni: la prima è la numero 3 del mese, collegata alla circolazione di bassa pressione presente ormai da qualche giorno sul Mediterraneo centro-occidentale e destinata a rimanere più o meno in questa posizione probabilmente fino a venerdì. A farne le spese sarà soprattutto il Centro-Sud, dove è prevista instabilità atmosferica, con occasione per altre precipitazioni, specialmente sulle Isole.

La giornata sarà quindi all'insegna del maltempo. Colpa del vortice ciclonico mediterraneo. Sotto osservazione saranno soprattutto le regioni del Centro Italia, del Sud e le due Isole maggiori, come evidenziano gli esperti de Ilmeteo.it: su questi settori prevista forte nuvolosità, con piogge sparse e anche con alcuni rovesci, più probabili su Sardegna e Sicilia dove tra la serata e la nottata potranno svilupparsi infatti intensi focolai temporaleschi che non escluso possano dar luogo a locali nubifragi. Andranno meglio le cose a Nord, anche se il tempo sarà comunque fortemente dinamico, nonostante delle generose schiarite specie sui comparti alpini e prealpini.

Meteo 9 novembre, allerta maltempo su 6 regioni

Per la giornata di oggi è prevista un'allerta meteo gialla su Abruzzo, Campania, Sicilia e su parte di Molise, Calabria e Sardegna. Il Dipartimento di protezione civile ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse: per alcune zone ancora criticità per maltempo, rischio temporali, rischio idrogeologico e rischio idraulico.

Cielo sereno al nord

Le previsioni meteo dell'Aeronautica militare indicano per oggi al nord residui addensamenti nuvolosi compatti su Emilia-Romagna con qualche debole piovasco. Cielo sereno o poco nuvoloso con successive estese velature sul resto

del settentrione.

Nuvoloso a Centro, temporali in Sardegna

Cielo molto nuvoloso con rovesci e temporali sparsi sulla Sardegna e sulle regioni adriatiche. Dal pomeriggio peggioramento atteso sull'isola con precipitazioni più consistenti sul settore orientale.

Maltempo a sud

Nubi ovunque con rovesci e temporali associati sulla Sicilia e localmente sulla Calabria, ma più intensi sull'isola, e fenomeni meno consistenti ed occasionali sulle restanti aree.