Allerta meteo domani 9 novembre per maltempo e temporali, l’elenco delle regioni a rischio

A cura di Susanna Picone

Allerta meteo gialla domani, martedì 9 novembre, in settori di sei regioni. Si tratta di Abruzzo, Campania, Sicilia e su parte di Molise, Calabria e Sardegna. Sulla base delle previsioni disponibili, Il Dipartimento di protezione civile ha emesso per la giornata di domani un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse con una allerta gialla per rischio idraulico, rischio temporali e rischio idrogeologico.

Maltempo in Italia, allerta meteo gialla domani in 6 regioni

Allerta gialla domani 9 novembre: l’elenco completo delle regioni a rischio

Sul sito della Protezione civile come ogni giorno viene pubblicato il bollettino di criticità con le allerte meteo. L’elenco dettagliato delle regioni a rischio con allerta meteo gialla:

Ordinaria criticità per rischio idraulico:

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico

Ordinaria criticità per rischio temporali:

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico

Ordinaria criticità per rischio idrogeologico:

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell'Aterno, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale

Campania: Piana Sele e Alto Cilento, Basso Cilento, Tanagro, Tusciano e Alto Sele, Alta Irpinia e Sannio, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro

Sardegna: Campidano, Bacini Flumendosa – Flumineddu, Iglesiente, Gallura

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico.

Le previsioni meteo di domani

Un vortice dalla Sardegna scende verso l'Algeria secondo le previsioni meteo di domani. Al Centro-Sud il tempo continuerà a rimanere molto instabile con precipitazioni a carattere sparso sulle regioni adriatiche centrali, localmente molto intense specie sulla Sardegna orientale e sulla Sicilia.