Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 21 aprile: 3 regioni a rischio

A cura di Susanna Picone

Nuova allerta meteo della Protezione civile anche per la giornata di domani, domenica 21 aprile. Come si legge sul sito della Protezione civile, per la giornata di domenica prevista una allerta meteo gialla per rischio temporali e per rischio idrogeologico in alcune zone del Centro-Italia. In particolare, sarà allerta gialla in zone di tre Regioni: Abruzzo, Molise e Puglia.

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

Sul sito della Protezione civile troviamo, come ogni giorno, il bollettino di criticità per la giornata di domani, domenica 21 aprile 2024. È il seguente:

Ordinaria criticità per rischio temporali/allerta gialla:

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro

Bacini Tordino Vomano, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea

Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea Puglia: Basso Ofanto, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Sub-Appennino Dauno

Ordinaria criticità per rischio idrogeologico/allerta gialla:

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro

Bacini Tordino Vomano, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro Puglia: Basso Ofanto, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Sub-Appennino Dauno

Meteo, le previsioni per domani 21 aprile

Come sarà il tempo domani, domenica 21 aprile, secondo il servizio meteorologico dell'Aeronautica militare. Al Nord le previsioni meteo indicano residue precipitazioni nella notte sulla Romagna e nubi in rapido aumento già dal primo mattino sul resto delle regioni con piogge e rovesci sparsi dalla tarda mattinata che in serata insisteranno sulle regioni centro-occidentali.

Su Marche e Abruzzo atteso molto nuvoloso con precipitazioni sparse fino a metà giornata, nevose fino intorno 1200mt. Al Sud prevista residua instabilità sul settore peninsulare con precipitazioni isolate o sparse fino a metà giornata, specie su Molise e Puglia.

Per quanto riguarda le temperature, minime in diminuzione su Sardegna, Molise e regioni centro-settentrionali, in aumento su Calabria e Sicilia, stazionarie sul restante territorio. Temperature massime invece in calo su Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, Liguria, nord Toscana, est Sardegna e su Molise, Puglia, Basilicata, Calabria ionica settentrionale e Sicilia tirrenica, in aumento su Romagna, Marche, Lazio, Campania e sud Sicilia.