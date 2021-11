Allerta meteo Napoli e Campania prorogato fino a domani 9 novembre: maltempo livello giallo

Ancora maltempo a Napoli e nel resto della Campania: prorogato livello allerta ‘giallo’ fino a martedì pomeriggio tranne l’area del Tanagro, Sannio e Alta Irpinia. Nelle prossime ore i sindaci dei comuni interessati decideranno, basandosi sui bollettini e sulle previsioni localizzate, se sarà o meno il caso di chiudere le scuole per allerta meteo.

Ancora allerta meteo domani in Campania. La Protezione Civile della Regione ha prorogato l'avviso di allerta di livello Giallo (i colori sono tre: rosso, giallo, verde) fino alle 18 di domani martedì 9 novembre su tutta la Campania, ad esclusione delle zone 4 (Alta Irpinia e Sannio) e 7 (Tanagro).

Dunque il maltempo continuerà: le previsioni meteo su breve periodo riferiscono che proseguiranno le precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, puntualmente anche intense, informa una nota. Saranno ancora possibili raffiche di vento nei temporali.

Il bollettino riferisce come al solito una serie di accorgimenti:

Si raccomanda la massima attenzione dal punto di vista del dissesto idrogeologico, e in particolare per frane e caduta massi, nelle zone più fragili del territorio anche in assenza di precipitazioni. Fino alle 6 di domani mattina l'avviso di allerta con criticità Gialla riguarda tutta la Campania: dalle 6 di domani mattina fino alle 18 vengono escluse le aree dell'alta Irpina, del Sannio e del Tanagro.