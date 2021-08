Previsioni meteo 5 agosto. Tra afa e temporali, Italia divisa in due: caldo a Sud, pioggia a Nord Anche domani, giovedì 5 agosto, la Penisola sarà divisa tra caldo africano, anche oltre i 40° sulle regioni meridionali, e temporali che insisteranno ancora al Nord, specialmente in mattinata. La giornata di venerdì invece dovrebbe caratterizzarsi per una breve tregua da caldo intenso e pioggia.

A cura di Biagio Chiariello

Le previsioni meteo di domani giovedì 5 agosto fanno intendere come l'Italia sarà ancora divisa tra caldo africano oltre i 40°C sulle regioni meridionali e temporali che insisteranno ancora a Settentrione. Gli esperti de Ilmeteo.it evidenzia che nella giornata di oggi i fenomeni temporaleschi anche piuttosto intensi insisteranno tra Lombardia e Piemonte, mentre da domani il fronte temporalesco si sposterà verso levante, comportando una situazione di instabilità sulla Lombardia e un po' su tutto il comparto del Triveneto. In mattinata probabili piogge dalla Liguria alla Toscana, mentre entro sera è atteso un generale miglioramento. Non mancherà il sole e ancora il caldo (e l'afa) al Sud, dove si potranno raggiungere picchi fino a 43°C, soprattutto in Sicilia.

Previsioni meteo 5 agosto: caldo a Sud, temporali a Nord

Le previsioni meteo di giovedì 5 agosto evidenziano al Nord, temporali sparsi nel corso della mattinata, con la situazione che poi tenderà a migliorare. Al Centro, in Campania e nord Puglia residue piogge al mattino ma con tendenza a schiarite nel pomeriggio. Nel resto del Sud e nelle due Isole maggiori cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Temperature in rialzo al Nord, con valori massimi per lo più compresi tra 25 e 30 gradi, in calo al Centro-Sud anche sensibile in Sardegna, Campania, Calabria tirrenica e nord Sicilia; valori ancora vicini ai 40 su Sicilia sud-orientale e Calabria ionica.

Previsioni meteo venerdì

La giornata di venerdì 6 sarà caratterizzata da una breve tregua da caldo intenso e temporali. Le precipitazioni saranno scarse e più probabili sui rilievi dell’alta Toscana al mattino, e nel pomeriggio sul settore alpino orientale tra alto Veneto e Friuli. Le temperature si abbasseranno anche al Sud, con un definitivo ridimensionamento dell'afa, mentre al Centro-Nord tenderanno a risalire di qualche grado. Valori dunque generalmente sulla norma da Nord a Sud.