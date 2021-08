Previsioni meteo 31 agosto, nubi e pioggia al Nord: caldo e temperature sopra la media al Sud Tempo instabile per la giornata di domani martedì 31 agosto che segna l’arrivo di una perturbazione che interesserà soprattutto le regioni del Nord mentre al Sud il caldo e le temperature in aumento porteranno un nuovo sprazzo di estate.

A cura di Redazione Meteo

Primi sprazzi di autunno in questa settimana che coincide con la fine di agosto e l'inizio di settembre. Dopo un weekend all'insegna del bel tempo e di qualche nube, le piogge secondo le previsioni meteo inizieranno a cadere da domani, martedì 31 agosto, e saranno particolarmente intense sulle regioni nord-orientali. Mentre sulle regioni settentrionali il tempo si presenterà sereno o poco nuvoloso con qualche pioggia solo sull'Appennino campano e sulla Puglia.

Meteo 31 agosto: temperature in calo al Nord

Nello specifico per quanto riguarda la giornata di domani, martedì 31 agosto, al Nord il tempo sarà nuvoloso un po' ovunque con nubi intense su Liguria, Emilia Romagna e regioni nord-orientali, con locali rovesci o temporali nella notte e al primo mattino., mentre nella tarda mattinata e nel pomeriggio si avranno rovesci e temporali sparsi che in serata rimaranno possibili su coste e immediato entroterra dell'Emilia-Romagna. Sul resto delle regioni settentrionali si avrà nuvolosità variabile con nubi più intense su Alpi e Prealpi e isolati temporali associati nel pomeriggio. Le temperature sia minime saranno in calo su quasi tutte le regioni, le massime in leggero calo su coste venete ed Emilia Romagna.

Previsioni meteo 31 agosto: nubi in aumento

Al Centro, il tempo secondo gli esperti meteo sarà sereno sulla Sardegna salvo qualche addensamento in particolare sulla zona nord, per quanto riguarda la Toscana invece le nubi intense porteranno pioggia al mattino con isolati rovesci e temporali. Mentre sulle restanti regioni ci saranno nubi in aumento per l'intera giornata di domani e temporali e piogge isolate su Umbria e le restanti aree interne e appenniniche. Al Sud infine il cielo sarà sereno o poco nuvolo, con nubi in aumento sulla Campania del Nord, il Molise e il Nord della Puglia: qualche pioggia occasionali ci sarà su Molise e Appennino Campano. Le temperature saranno stazionarie nelle minime o in leggero calo mentre in aumento su Sicilia, Calabria e Basilicata.