Previsioni meteo 27 agosto, vortice polare in arrivo: temporali e calo termico su molte regioni Che tempo farà domani? Secondo le previsioni meteo di venerdì 27 agosto, è atteso sulle regioni settentrionali e centrali dell’Italia l’arrivo di un vortice polare che porterà pioggia e temporali, in particolare Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna, Levante Ligure. E la situazione è destinata a migliorare nel corso del weekend. Maggiore stabilità al Nord.

A cura di Redazione Meteo

Una nuova perturbazione è in arrivo sull'Italia. Stando alle previsioni meteo di domani, venerdì 27 agosto, un vortice polare porterà temporali e un sensibile calo termico su gran parte delle regioni centro-settentrionali, che continueranno per altro per tutto il weekend, mentre al Sud continuranno ad esserci sole e temperature più alte. Ecco, allora, cosa dovremmo aspettarci dal punto di vista meteo nelle prossime ore.

Previsioni meteo domani, le regioni a rischio pioggia

Pioggia e temporali sono attesi dalle prime ore di domani, venerdì 27 agosto, al Centro-Nord a causa del vortice polare che poterà pure un abbassamento delle temperature. In particolare, rovesci sono previsti su Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna, Levante Ligure, ma anche altrove ci sarà una forte instabilità. Nel corso del pomeriggio a rischio pioggia saranno anche le Marche, dove le precipitazioni temporalesche potrebbero anche risultare di forte intensità, specialmente verso sera quando non sono da escludere nubifragi e pure qualche grandinata. Andrà meglio al Sud e sulle due Isole maggiori con il sole che la farà da padrone per la maggior parte della giornata.

Maltempo per tutto il weekend

La situazione è comunque destinata a peggiorare nel weekend. Sabato il maltempo raggiungerà le regioni del Centro e ancora una volta ad alcuni angoli del Nordest. Sotto osservazione saranno soprattutto i rilievi del Lazio, la Toscana, l'Umbria, le Marche, l'Abruzzo, il Molise. Verso sera saranno interessati pure i settori settentrionali della Puglia, mentre saranno poche le novità sul resto del Sud dove continuerà a splendere il sole. Ma niente paura, perché all'inizio della prossima settimana tonerà anche l'anticiclone africano che in particolare sulle regioni meridionali una nuova ondata di caldo, come precisato a Fanpage.it il colonnello Mario Giuliacci.