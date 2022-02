Previsioni meteo 17 febbraio: torna l’alta pressione, temperature primaverili. Pioggia a Sud Che tempo farà oggi 17 febbraio? La perturbazione sta lasciando l’Italia (ultimi strascichi su Puglia, Sicilia e Calabria). Temperature primaverili con punte di 18-20 gradi.

A cura di Biagio Chiariello

Nelle previsioni meteo di oggi 17 febbraio si segnala il ritorno dell’alta pressione sulla Penisola che dovrebbe garanti prevalenza di tempo stabile e temperature in aumento (fino alla fine della settimana), con valori particolarmente miti per questo periodo. Il rialzo sarà più significativo nelle regioni settentrionali, con punte intorno ai 18 gradi sulle pianure piemontesi per effetto dei venti di Foehn. Venti tesi nord-occidentali con raffiche tempestose in Sardegna e sul Canale di Sicilia. Mare di Sardegna agitato. Tuttavia la perturbazione sopraggiunta martedì sull'Italia si sposterà verso sud dove piogge e temporali di neve potranno colpire soprattutto la Puglia, la Basilicata e molti settori della Calabria.

Nord

Secondo quanto si legge sul sito ufficiale meteorologico dell'Aeronautica Militare, a Nord nubi anche compatte sul settore alpino con deboli nevicate oltre 2000 mt sulle aree confinali centro-occidentali fino metà giornata; poco nuvoloso sul resto del nord salvo nubi basse anche estese su

Liguria e Friuli-Venezia Giulia. Al primo mattino foschie localmente dense e occasionali banchi di

nebbia sulla pianura padana, in nuova formazione durante la notte.

Centro

Molto nuvoloso sulla Sardegna, con occasionali deboli piogge al mattino sul settore ovest e nubi in graduale diradamento serale; cielo al più velato sulle regioni peninsulari, salvo nubi basse anche estese sulla Toscana settentrionale e con nubi in aumento pomeridiano e serale sul Lazio.

Sud

Sporadici brevi piovaschi al primo mattino su Sicilia tirrenica, Calabria e sud Puglia, in rapido miglioramento e con cielo al più velato dal pomeriggio; prevalenti schiarite sulla Sicilia meridionale e cielo al più velato sul resto del sud, con nubi basse in aumento serale sulla Campania.