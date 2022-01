Previsioni meteo 14 gennaio 2022: torna l’alta pressione, sole e temperature in aumento Che tempo farà oggi 14 gennaio 2022? L’alta pressione delle Azzorre la farà da padrona sullo Stivale, portando sole e temperature più miti da Nord a Sud.

A cura di Biagio Chiariello

Secondo le previsioni meteo di oggi venerdì 14 gennaio 2022, l'alta pressione torna protagonista sull'Italia, garantendo condizioni meteo stabili e soleggiate. L'anticiclone che occupa gran parte dell’Europa centro-occidentale è arrivato anche sulla nostra Penisola e così oggi ci sarà bel tempo su tutte le nostre regioni.

Quindi assisteremo ad un indebolimento dei venti freddi che negli ultimi giorni hanno investito soprattutto il Centro-Sud e ad un aumento delle temperature anche in queste regioni. L’aria mite associata all’anticiclone farà sentire i suoi effetti maggiormente a Settentrione, con un’attenuazione delle gelate in pianura. Nelle città del Nord e del Centro il cielo sereno potrebbe dar luogo ad una sensibile escursione termica, con lievi gelate all’alba e temperature miti nel pomeriggio. Queste condizioni potranno favorire un nuovo aumento delle concentrazioni degli inquinanti atmosferici in pianura Padana.

Nord, tempo sereno

Secondo le previsioni meteo del sito ufficiale dell'Aeronautica Militare, a Nord si vedrà qualche rara nebbia al mattino in pianura, sulle regioni di Nord Est. Stabile con cieli sereni nel resto della giornata ovunque. Temperature in rialzo, specie in montagna, massime tra 9 e 14; valori diurni più contenuti in pianura.

Centro, giornata di stabilità

Giornata di assoluta stabilità con cieli sereni o poco nuvolosi, salvo nubi sparse sulla Sardegna meridionale. Temperature massime: 13° a Cagliari, 11° a Firenze, 10° a Roma.

Sud, bel tempo

Residua nuvolosità in Sicilia con nubi sparse al mattino ma con tendenza a rasserenamenti entro sera; cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi altrove. Temperature massime: 12° a Napoli e Bari, 13° a Palermo.