in foto: Immagine di repertorio

Due specialità gastronomiche a marchio “King” sono oggetto di richiamo da parte del ministero della Salute. Si tratta di “Galantina”, una specialità gastronomica a base di tacchino e mortadella, e di un polpettone. I due comunicati sono stati pubblicati oggi, giovedì 4 febbraio, sul sito del ministero della Salute, nella sezione dedicata ai richiami di prodotti alimentari da parte degli operatori. Si tratta di richiami per il rischio di presenza di allergeni: in entrambi i prodotti, infatti, non è esclusa la presenza accidentale di pistacchio che potrebbe causare gravi reazioni in soggetti allergici.

“Galantina – Specialità Gastronomica a base di tacchino e mortadella” è uno dei due prodotti ritirati: a marchio “King”, viene commercializzato da “GI Gastronomia Italiana”. Lotto di produzione è 03246664, lo stabilimento è in via del Commercio Associato 13, 40127 Bologna. Data di scadenza o termine minimo di conservazione: 24/02/2021. La specialità gastronomica viene venduta in vaschetta termosaldata da 200 grammi. “Presenza accidentale di pistacchio derivante da materia prima non dichiarato in etichetta” è il motivo del richiamo. Come sempre in questi casi, il ministero invita a non consumare il prodotto se allergici alla frutta a guscio e riportarlo al negozio.

La denominazione di vendita dell’altro prodotto è “Polpettone- preparazione gastronomica in ATM”, lotto di produzione 3246670. Lo stabilimento è lo stesso in via del Commercio Associato 13 , 40127 Bologna, e il prodotto viene venduto in vaschetta termosaldata da 200 grammi. La data di scadenza, in questo caso, è il 18-02-2021. Il motivo del richiamo è lo stesso dell’altro prodotto “King”: la presenza accidentale di pistacchio non dichiarato in etichetta che potrebbe provocare problemi nei soggetti allergici.