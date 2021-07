Precipita mentre pulisce i vetri dell’hotel, operaio muore sul colpo: tragedia sul lavoro ad Ancona La vittima dell’incidente sul lavoro è un uomo di 44 anni di origini romene che era impegnato nelle pulizia delle vetrate del palazzo. La dinamica esatta dell’incidente è al vaglio della polizia e degli ispettori del lavoro e non si esclude un possibile malore della vittima alla base della tragedia.

A cura di Antonio Palma

Tragedia sul lavoro nelle scorse ore ad Ancona dove un addetto alle pulizie ha perso la vita in maniera drammatica dopo essere precipitato nel vuoto mentre puliva i vetri di alcune finestre di un albergo dove svolgeva lavori di pulizia. Il dramma si è consumato questa mattina, sabato 24 luglio, in località Torrette di Ancona. La vittima dell'incidente sul lavoro è un uomo di 44 anni di origini romene che era impegnato nelle pulizia delle vetrate del palazzo. L'allarme è scattato intorno alle 9 quando alcuni passanti hanno assistito alla drammatica scena senza poter fare nulla se non chiamare i soccorsi. Nonostante il tempestivo intervento degli operatori del 118, per l'uomo purtroppo non c'è stato nulla da fare e i sanitari accorsi sul posto hanno solo potuto accertarne il decesso.

La vittima infatti è morta sul colpo. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, l'uomo è caduto da un'altezza di circa quattro metri, sbilanciandosi in avanti e battendo violentemente la testa a terra. Un impatto fortissimo che non ha lasciato scampo al quarantaquattrenne. La dinamica esatta dell'incidente è al vaglio della polizia e degli ispettori del lavoro dell’Asur, intervenuti sul posto per accertare eventuali mancanze sui dispositivi di sicurezza sul lavoro. Stando a una prima ricostruzione dei fatti, l'uomo avrebbe perso l'equilibrio mentre stava utilizzando l'idropulitrice per lavare i vetri ed è caduto nel vuoto da un muro. Non si esclude un possibile malore della vittima alla base della tragedia. Sul luogo dell'incidente è accorsa anche la Polizia scientifica per rilievi sul posto che aiuteranno meglio a chiarire l'accaduto.