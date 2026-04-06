Folgorato mentre lavora su una cabina elettrica: operaio di 28 anni grave a Caltanissetta

Un operaio di 28 anni è rimasto folgorato mentre effettuava alcuni lavori su una cabina elettrica a Caltanissetta. È ricoverato in gravi condizioni: ustioni al volto e in diverse parti del corpo, oltre a sintomi di intossicazione.

Ennesimo incidente sul lavoro in Italia: ieri pomeriggio a Caltanissetta un operaio di 28 anni, originario di Serradifalco e impiegato per Enel distribuzione, è rimasto folgorato mentre stava effettuando alcuni lavori su una cabina elettrica.

La vittima – secondo una prima ricostruzione dei fatti – è arrivata intorno alle 18 al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Elia con ustioni al volto e in diverse parti del corpo, oltre a sintomi di intossicazione dovuti all'inalazione di fumo. I medici lo hanno subito intubato e stabilizzato. Poi è stato disposto il trasferimento al centro grandi ustioni dell'ospedale Civico di Palermo. Su quanto successo indagano i carabinieri, impegnati soprattutto a capire il ruolo giocato in questa tragedia mancata dal sistema di sicurezza.

È attualmente ricoverato in prognosi riservata. Si tratta dell'ennesimo episodio del genere nel nostro Paese. L'ultimo in ordine temporale, e dall'esito fatale, si è verificato solo sabato scorso quando Roberto Gavioli, 73 anni, è morto a San Felice sul Panaro (Modena) sul colpo dopo essere precipitato da un’altezza di 10 metri mentre lavorava sul cestello di una gru con il figlio Davide, ricoverato in gravi condizioni.

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