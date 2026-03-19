Precipita da un ponteggio nel centro storico di Modena: muore sul colpo un operaio

Immagine di repertorio.

Ennesima tragedia sul lavoro. Oggi 19 marzo a Modena è avvenuto un incidente mortale sul lavoro in pieno centro storico: la tragedia intorno alle 9 di questa mattina. Stando alle prime informazioni, un operaio di circa 60 anni è caduto da un ponteggio del cantiere per la ristrutturazione dell'edificio dell'ex Banca d'Italia. Si tratta di un cantiere per la riqualificazione dello storico palazzo Boschetti a pochi metri dal Tribunale e dalla Procura. L'uomo è caduto da diversi metri di altezza.

Sul posto si sono precipitati subito i soccorsi del 118 ma purtroppo i medici non hanno potuto far altro che accertare il decesso. Troppo gravi le ferite riportate dalla caduta. Sul posto anche la polizia e i tecnici, dovranno chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto e assicurarsi se erano state prese tutte le misure di sicurezza previste per legge.