Positivo a cocaina travolge con l’auto un 17enne: il ragazzo è grave, amputata una gamba Il grave incidente a Cavallino (Lecce). Alla guida dell’auto che ha travolto il 17enne un ragazzo di 21 anni risultato positivo ad alcol, cocaina e cannabinoidi. Secondo una prima ricostruzione, il giovane stava “giocando” con altri amici a loro volta alla guida di altre auto quando avrebbe compiuto una manovra azzardata.

A cura di Susanna Picone

Gravissimo incidente nella tarda serata di ieri, martedì 4 ottobre, a Cavallino, nel Salento. Un’automobile ha travolto un ragazzo di 17 anni. Il giovane, secondo quanto si apprende, ha subito l'amputazione di una gamba ed è attualmente ricoverato in gravissime condizioni in ospedale.

Secondo una prima ricostruzione il ragazzo, che era a piedi e stava tornando a casa, è stato travolto in corso Umberto I da un'automobile condotta da un altro giovane, un 21enne di Nardò (Lecce), che sottoposto al test antidroga è risultato positivo alla cocaina e ai cannabinoidi. È risultato positivo anche all'alcol ed è stato denunciato per lesioni gravissime. L'incidente è avvenuto poco dopo la mezzanotte.

L’auto, una Golf, arrivava dalla piazza e alla fine del corso, per cause ancora tutte da accertare, il guidatore avrebbe perso il controllo del veicolo investendo il ragazzo che camminava su un marciapiede.

Secondo primissime ricostruzioni dei carabinieri pare che l’automobilista stesse “giocando” con altri amici a loro volta alla guida di altre auto e durante una manovra azzardata avrebbe perso il controllo della vettura finendo sul marciapiede e travolgendo il giovane a piedi.

Le condizioni del minorenne sono apparse subito molto gravi. Subito dopo il grave incidente il ragazzo è stato condotto in codice rosso all'ospedale di Lecce. Sottoposto a un delicato intervento, attualmente è in terapia intensiva ma non sarebbe in pericolo di vita. Sull’accaduto indagano i carabinieri.