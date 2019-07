Sono riprese alle prime luci dell’alba di questa mattina le ricerche di Matteo Ubaldi, giovane turista umbro di diciannove anni che risulta disperso da ieri pomeriggio nel mare di Porto Cesareo, in Puglia. Militari della Capitaneria di porto e vigili del fuoco potranno contare anche oggi sul supporto di un elicottero nelle ricerche del giovane. Il diciannovenne di Spoleto, in vacanza con la famiglia nel Salento, nel pomeriggio di domenica si è tuffato nonostante il mare grosso insieme al padre e al fratellino di otto anni in località Scalo di Furno a Porto Cesareo e la mareggiata provocata dal forte vento di scirocco lo ha messo in difficoltà. Il padre e il fratello di Matteo sono riusciti a mettersi in salvo e sono stati poi trasferiti in ospedale per accertamenti, il ragazzo invece non è stato più trovato nonostante le ricerche dei bagnini dei vari lidi della zona, che subito hanno allertato la capitaneria di porto.

Le ricerche andate avanti fino al tramonto e riprese questa mattina – La segnalazione è giunta attorno alle 16 di domenica 28 luglio e sul posto, nella acque fra i lidi Tabù e Le Dune, sono arrivati i carabinieri, i militari della guardia costiera dell’ufficio di Torre Cesarea e la capitaneria ha inviato la motovedetta da Gallipoli. Si sono attivati anche i vigili del fuoco che hanno spedito sul posto il nucleo sommozzatori da Brindisi. Già ieri è arrivato in supporto un elicottero della guardia costiera da Taranto per perlustrare il mare dall’alto. Le ricerche sono andate avanti domenica fino al tramonto e sono riprese alle prime luci dell’alba.