Pordenone, scontro frontale camion-auto tra Vivaro e San Quirino: due morti L’incidente mortale si è verificato lungo la strada provinciale 53, tra Vivaro e San Quirino (Pordenone), nei pressi del ponte sul torrente Cellina in un tratto rettilineo.

A cura di Susanna Picone

Due persone sono morte in un tragico incidente stradale nella provincia di Pordenone. Uno scontro frontale tra un camion e un'automobile che si è verificato nel pomeriggio di oggi, lunedì 28 marzo, intorno alle 18. L'incidente mortale lungo la strada provinciale 53, tra Vivaro e San Quirino, nei pressi del ponte sul torrente Cellina in un tratto rettilineo. Secondo una prima ricostruzione, gli occupanti della parte anteriore della vettura sono morti sul colpo. È rimasto coinvolto e ferito anche l'autista del mezzo pesante che è stato ricoverato d'urgenza in ospedale.

Sul luogo dello scontro frontale stanno operando i Vigili del fuoco. Il veicolo che trasportava le due vittime è andato completamente distrutto e i pompieri sono intervenuti con le pinze oleodinamiche per ispezionare l'ammasso informe ed escludere la presenza di eventuali altre vittime. Nella vettura, a quanto si apprende, c'erano dei seggiolini per bambini e questo ha fatto temere per la presenza anche di minori coinvolti. La strada teatro dello schianto è chiusa al traffico in entrambe le direzioni per consentire i soccorsi da parte dell'elicottero sanitario Fvg e di alcune ambulanze.

Le due vittime dell'incidente stradale di oggi, secondo le prime informazioni, sono due giovani: una donna classe 1997 e un uomo classe 1993.

Leggi anche Auto sulla folla in Belgio durante il Carnevale, 6 morti

Articolo in aggiornamento