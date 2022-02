Pordenone, esplosione in un deposito a Pinzano al Tagliamento: un morto Una persona è morta in una esplosione avvenuta a Pinzano al Tagliamento (Pordenone) in un vano magazzino di una ditta che opera nel settore della distribuzionedi bevande.

A cura di Susanna Picone

Immagine di archivio

In seguito a una forte esplosione avvenuta questa mattina a Pinzano al Tagliamento (Pordenone) una persona ha perso la vita. Secondo le prime informazioni, l’esplosione è avvenuta intorno alle 6,30 di stamattina, mercoledì 16 febbraio, in un vano magazzino di una ditta che opera nel settore della distribuzione di bevande. Sul posto sono intervenuti e stanno operando i Vigili del fuoco che avrebbero escluso il coinvolgimento di altre persone nell’incidente. La persona deceduta sarebbe una donna, stando a quanto trapelato finora, non sono ancora state rese note le generalità.

In salvo invece il marito della vittima, che si trovava negli stessi locali della donna: illeso ma sotto choc, è stato lui a lanciare l'allarme per primo. Il forte boato è stato avvertito a notevole distanza. Le indagini in corso dei Carabinieri della compagnia di Spilimbergo sarebbero rivolte a comprendere se l'esplosione possa essere stata innescata dal malfunzionamento di una stufetta che la vittima aveva acceso per riscaldare una stanza. Le cause della tragedia sono ancora tutte da accertare.

Articolo in aggiornamento