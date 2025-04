video suggerito

“Pochi se ne sono accorti”, il racconto della visita di papa Francesco a San Pietro senza abito bianco “Stavamo visitando la Basilica e abbiamo visto alcune guardie passare e farsi largo, così siamo andati a vedere cosa stava succedendo. Ed era il Papa”, ha raccontato chi ieri ha visto arrivare a sorpresa Bergoglio nella chiesa vaticana senza abito bianco. “Ci ha emozionato vederlo così, piangevano tutti”, le parole del canonico di San Pietro. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Susanna Picone

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il cardinale argentino Víctor Manuel Fernández, che conosce bene papa Francesco, aveva detto di essere convinto che Bergoglio avrebbe riservato delle sorprese dopo il lungo ricovero in ospedale a causa di una grave infezione polmonare. E in effetti qualche sorpresa ai fedeli il Pontefice la sta facendo da quando è tornato a Casa Santa Marta.

Nonostante la convalescenza – ricordiamo che il Papa ha rischiato di non farcela mentre era al Gemelli e quando è stato dimesso i medici hanno sottolineato la necessità di altre cure – c’è già stato qualche fuoriprogramma, come ad esempio quello di ieri, quando il Papa si è fatto accompagnare in piazza San Pietro perché voleva verificare il risultato dei restauri in corso nella cattedrale vaticana. Una sorpresa per i fedeli che in quel momento si trovavano in chiesa e che si sono ritrovati davanti un Papa vestito anche in modo insolito.

Probabilmente per la prima volta in pubblico, infatti, Bergoglio non indossava l’abito bianco, ma dei pantaloni neri e una sorta di coperta-poncho a righe su una maglia bianca. A parlare di questa sorpresa anche Luiz Gil, che si trovava a San Pietro quando è arrivato il Papa e ha condiviso uno dei video diventati ben presto virali. “Stavamo visitando la Basilica di San Pietro e abbiamo visto alcune guardie passare e farsi largo, così siamo andati a vedere cosa stava succedendo. Ed era il Papa”. "Pochi se ne sono accorti – ha aggiunto -, è stato molto veloce, ma si è fermato a parlare con una famiglia con un neonato”.

Nelle immagini di ieri si vede infatti papa Francesco in sedia a rotelle, senza talare bianca né zucchetto, un paio di pantaloni scuri e una mantella per proteggersi dall’aria nel percorso tra Santa Marta e la Porta della Preghiera e anche con i naselli per l’ossigeno. Nonostante sia convalescente, non è comune vedere il Papa senza la tonaca bianca. È capitato che ha preferito indossare abiti più comodi durante i lunghi viaggi in aereo, proprio come fa quando è a casa a Santa Marta, ma normalmente ciò non accade in pubblico e questo ha suscitato grande sorpresa anche tra gli esperti vaticani.

Qualcuno ha notato un abbigliamento “insolito” anche tra chi accompagnava Bergoglio: Massimiliano Strappetti e Andrea Rinaldi erano entrambi in cravatta e senza giacca.

A San Pietro il Papa ha salutato due restauratrici e diversi pellegrini tra cui un bambino, a cui ha chiesto "come ti chiami?". "Ci ha emozionato vederlo così in borghese, semplice. Piangevano tutti, pure la sicurezza", ha raccontato ai media vaticani monsignor Valerio Di Palma, canonico di San Pietro. Era in sagrestia quando ha sentito trambusto, è uscito e ha visto la sedia a rotelle con papa Francesco alla Porta della Preghiera. "Qualche bambino è andato vicino al Papa, una signora si è fatta benedire fra le lacrime. Lui non ha detto niente: salutava e benediceva. Io gli ho detto: Santità, non vediamo l’ora che ritorni qui, di nuovo. Lui ha sorriso".