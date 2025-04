Papa Francesco a sorpresa esce e si presenta a San Pietro, fuoriprogramma per vedere i restauri

video suggerito

A cura di Antonio Palma

Nuovo fuori programma per Papa Francesco che oggi a sorpresa è uscito da Casa Santa Marta, dove sta trascorrendo la sua convalescenza dopo il ricovero, ed è apparso nella basilica di San Pietro. Lo rendono noto fonti vaticane spiegando che Bergoglio ha chiesto di uscire per verificare il risultato dei restauri in corso nella cattedrale vaticana che saranno presentati domani.

Il Pontefice, spinto in sedia a rotelle, è entrato dalla Porta della Preghiera, la più vicina rispetto a Casa Santa Marta, e nel suo breve tour, iniziato poco dopo la messa che si tiene tutti i giorni alle 12, ha incontrato e salutato anche chi sta ancora lavorando sul posto riservando loro qualche parola.

Papa Francesco ha voluto ringraziare e stringere la mano ad alcuni lavoratori e dopo aver visto i restauri, si è spostato verso la tomba di San Pio X. In particolare, come racconta l’Ansa, c'erano due giovani restauratrici che lo hanno salutato da lontano, quindi lui ha detto di avvicinarsi per ringraziarle. Una ha replicato che le dispiaceva il fatto di avere "le mani fredde" ma il Papa ha voluto stringerle lo stesso.

Il Papa avrebbe anche visto i monumenti funebri di Paolo III e Urbano VIII, anche questi restaurati di recente, e si è informato della vita in Basilica in questi giorni, affollata per il Giubileo. Dopo il breve giro, Bergoglio è ritornato nei suoi alloggi a Casa Santa Marta.

Si tratta della seconda uscita pubblica di Papa Francesco, anche se in forma riservata, dopo la sua apparizione di domenica scorsa in piazza San Pietro, sempre alla fine della messa. Anche in quel caso aveva salutato brevemente i presenti anche a causa delle difficoltà nel parlare, prima di rientrare nei suoi alloggi.

Ieri invece Papa Francesco ha incontrato i reali britannici Re Carlo e Camilla a Santa Marta in un incontro privato dopo che la visita ufficiale della coppia è saltata per le condizioni di salute del Pontefice. Lo scambio di saluti e battute, durato circa venti minuti, è stato immortalato anche in una foto in cui per la prima volta si vede il Pontefice seduto in poltrona ma senza cannule nasali per l’ossigeno.