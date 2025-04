video suggerito

Poncho, pantaloni neri e niente zucchetto: il papa a sorpresa in chiesa senza abito bianco non piace a tutti Papa Francesco è entrato nella basilica di San Pietro in carrozzina e indossando poncho, pantaloni neri e niente zucchetto. L’abbigliamento non ha convinto tutti. Per molti però ha rappresentato la sua umiltà e la sua voglia di confondersi tra la gente. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Giorgia Venturini

Ha sollevato un po' di perplessità il fuoriprogramma di Papa Francesco che è uscito da Casa Santa Marta, dove sta facendo convalescenza dopo il ricovero di diversi giorni per una bronchite bilaterale al Policlinico di Roma, per entrare nella basilica di San Pietro sulla carrozzina spinta dall'infermiere Massimiliano Strappetti e guardato a vista dai gendarmi. A creare un certo sconcerto non è stata ovviamente la bella sorpresa del suo arrivo in basilica quanto il suo abbigliamento: poncho, pantaloni neri e niente zucchetto. Alcuni fedeli sono stati sbalorditi e hanno voluto sottolineare l'assenza dell'abito bianco, che rappresenta la sacralità del pontefice: insomma, non a tutti è piaciuto il poncho, soprattutto dentro alla chiesa più importante di Roma.

La perplessità di alcuni fedeli è evidente anche in alcuni commenti sui social. Ma perché questa reazione? Certo è che nessun pontefice aveva finora infranto la barriera dell'abito bianco nella basilica di San Pietro. L'impatto per qualcuno è stato forte.

Resta però il fatto che il Papa è una persona che ha appena finito un lungo ricovero in ospedale e che può mettersi quello che vuole. D'altra parte: sono in molti infatti ad apprezzare la sua umiltà e la sua voglia, soprattutto in un momento così delicato della sua vita, di confondersi tra la gente indossando dei comunissimi pantaloni neri. Del resto negli ultimi giorni il Papa ci sta abituando a bei fuori programma, segno che sembra che stia sempre meglio rispetto ai preoccupanti giorni trascorsi in ospedale.

Solo domenica scorsa Bergoglio si era presentato sul sagrato di San Pietro in occasione della messa giubilare dei malati: anche in questo caso ha voluto fare una bella sorpresa ai fedeli. E ancora: ieri pomeriggio ha accolto e parlato per alcuni minuti i reali inglesi in visita a Roma. Infatti, dopo il discorso in Parlamento re Carlo con la regina Camilla si sono diretti a Casa Santa Marta per un veloce saluto al Papa. Anche in questo caso sarebbe stato un fuori programma tanto che in Vaticano non tutti erano stati informati.