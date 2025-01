Pistoia, operaio 61enne muore travolto da un albero a Pescia: stava lavorando in strada

video suggerito

A cura di Biagio Chiariello

Un tragico incidente si è verificato questa mattina a Pescia, in provincia di Pistoia, dove un operaio di 61 anni ha perso la vita dopo essere stato colpito da un albero che è crollato mentre stava lavorando in strada. Il personale del 118 è intervenuto rapidamente, ma il medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso.

L'incidente è avvenuto durante lavori di manutenzione stradale, probabilmente a causa delle condizioni meteorologiche avverse, con forti venti e piogge che hanno provocato il crollo dell’albero. Sul luogo sono intervenuti anche i vigili del fuoco, i carabinieri e il personale della medicina del lavoro, che stanno conducendo un'indagine per chiarire le cause e le eventuali responsabilità.

Il 61enne era impiegato in una cooperativa specializzata nella rimozione di sterpaglie. Mentre lui e alcuni colleghi erano intenti ad abbattere l'albero, il tronco è improvvisamente caduto su di lui.

Le autorità stanno monitorando le condizioni meteorologiche in corso, poiché la pioggia e il vento forte continuano a rappresentare un pericolo per la sicurezza di chi lavora all’aperto.

Il caso solleva anche interrogativi sulla sicurezza sul posto di lavoro e sulla gestione dei rischi, che potrebbero aver contribuito all’incidente. Sempre nel Fiorentino il maltempo ha finito per far cadere un albero su una scuolabus a Rignano sull’Arno: 8 bambini e due adulti sono stati costretti a fa ricorso alle cure dei medici in ospedale. Nessuno di loro sarebbe comunque in gravi condizioni.