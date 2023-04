Pisa, si apposta fuori dall’ospedale e aggredisce brutalmente una psichiatra: la donna è grave La psichiatra responsabile dell’unità funzionale Salute mentale adulti e Spdc dell’ospedale Santa Chiara di Pisa è stata aggredita da un uomo vestito di nero che è poi è riuscito a fuggire. La dottoressa è in gravi condizioni.

A cura di Susanna Picone

Una donna di 55 anni – psichiatra responsabile dell'unità di Salute mentale adulti e Spdc dell'ospedale Santa Chiara di Pisa – è stata aggredita nel pomeriggio di ieri, venerdì 21 aprile, fuori dall’ospedale ed è attualmente ricoverata in gravi condizioni all’Ospedale Cisanello del capoluogo toscano.

La dottoressa, stando a quanto emerso, è stata picchiata davanti all'ospedale da un uomo vestito di nero che subito dopo è scappato via. All'aggressione, secondo quanto riferito dalla questura, "avrebbe assistito un unico testimone, che ha visto in modo sommario la scena".

Stando a una prima ricostruzione, l’aggressore avrebbe aspettato il medico all'uscita dell'edificio di Psichiatria, l'avrebbe aggredita a mani nude per poi scappare. La donna sul corpo presenterebbe anche ferite da arma contundente, probabile quindi sia stata colpita anche con un oggetto. Al momento però non è stato ancora reperito, secondo quanto riferito dagli investigatori, sul luogo in cui è avvenuta l'aggressione. Sull'episodio indaga la Polizia di Stato che sta setacciando la zona alla ricerca di indizi utili.

Sull’ennesima aggressione al personale sanitario è intervenuto anche il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani: "Episodio gravissimo, i nostri sanitari stanno facendo tutto il possibile per curare la dottoressa aggredita. Grazie alle forze dell'ordine impegnate a ricostruire l'accaduto, spero venga al più presto arrestato l'ignobile aggressore e assicurato alla giustizia pagando per questo atto vigliacco e inaudito", le sue parole. "Esprimendo il mio profondo dolore dico anche che dobbiamo fare tutti di più per tutelare i nostri operatori sanitari e il loro quotidiano immane sacrificio. Ma in questo momento non posso che dire: forza Dottoressa!", ha aggiunto Giani.

La dottoressa, a quanto si è appreso, è ricoverata in gravi condizioni e in prognosi riservata dopo essere stata trasferita al pronto soccorso dell'ospedale di Cisanello in stato di incoscienza.