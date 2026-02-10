Pioggia, vento e nuove perturbazioni in arrivo: le previsioni meteo di San Valentino di Andrea Giuliacci

“Settimana con via vai di perturbazioni che porteranno pioggia, vento e neve ad alta quota. Il freddo sarà il grande assente. Il 14 febbraio il maltempo sarà diffuso”: le previsioni meteo di Andrea Giuliacci per Fanpage.it per San Valentino.

"La prossima settimana sarà caratterizzata ancora da un via vai di perturbazioni, per cui fino al prossimo weekend si alterneranno fasi piovose, con neve e vento, a momenti di pausa. Quello che mancherà sarà il gelo: le temperature saranno infatti più alte della media del periodo".

Sono queste le previsioni di Andrea Giuliacci, meteorologo di Meteo.it, che a Fanpage.it ha fatto il punto della situazione meteo in Italia, dove nei prossimi giorni arriveranno una serie di perturbazioni che porteranno pioggia su tutta la Penisola, e che culmineranno nella giornata di sabato 14 febbraio, quando si celebra la festa di San Valentino. Ma il grande assente di questa settimana sarà il freddo.

Nuove perturbazioni ma temperature più alte, rischio mareggiate al Sud

"Continua la fase di maltempo con piogge e nevicate in montagna, e giornate ventose. Da Nord a Sud si alterneranno fasi piovose a temporanee pause, la neve imbiancherà ancora le zone alpine ma solo a quote medio-alte, sopra i 1200 metri perché le temperature sono destinate a salire – ha spiegato Giuliacci -. Queste perturbazioni che arrivano sono cariche di pioggia ma trascineranno sul nostro paese aria relativamente mite e quindi le temperature, nonostante il maltempo, faranno registrare valori al di sopra della norma, farà meno freddo di quanto ci si possa aspettare in questo periodo dell'anno".

Da tenere sotto osservazione la giornata di giovedì 12 febbraio che sarà "caratterizzata da venti particolarmente intensi, specie al Sud e nelle isole con raffiche superiori ai 100 chilometri orari, quindi tornerò anche il rischio di mareggiate lungo le coste", ha specificato l'esperto.

Pioggia e maltempo a San Valentino: le previsioni per il weekend

Nel weekend la situazione meteo non è destinata a migliorare. "Secondo le ultime proiezioni, non si vede grosso cambiamento nelle scenario meteo, per cui è probabile che assisteremo al passaggio dell'ennesima perturbazione, con maltempo diffuso da Nord a Sud soprattutto nella giornata di sabato 14 febbraio. Pioverà e ci saranno nevicate limitate alle zone di montagna a quote medio alte, le temperature dovrebbero calare tornando a valori nella norma. Al momento le proiezioni vedono un parziale miglioramento anche se è possibile che al Sud insistano ancora piogge. Mancheranno freddo e gelate notturne", ha aggiunto Andrea Giuliacci.

Il quale ha concluso evidenziando che "le regioni più esposte, considerando che queste perturbazioni sono di origine atlantica e quindi arrivano da Ovest, saranno quelle del versante tirrenico e le isole maggiori in termini di pioggia e vento. Qui è probabile che il maltempo sia più intenso, ma non risparmierà nessuna area del Paese".