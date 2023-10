“Pioggia e maltempo fino a Ognissanti, ma resiste il caldo”: le previsioni meteo di Giuliacci Secondo le previsioni meteo del colonnello Mario Giuliacci a Fanpage.it “da domani, martedì 24 ottobre, e per i prossimi 10/15 giorni ci sarà una fase piovosa, con temporali e maltempo prima al Centro Nord e poi al Sud almeno fino al 6 novembre. Tuttavia, su alcune regioni insiste il caldo per via del passaggio dell’anticiclone africano”.

A cura di Ida Artiaco

"I prossimi 10 giorni, tra la fine di ottobre e l'inizio del mese di novembre, inclusa la festa di Ognissanti, saranno piovosi e freschi. Tuttavia su alcune regioni del Centro Sud, come Marche, Abruzzo, Molise e Isole Maggiori, resisterà ancora l'anticiclone africano per mezzo del quale le temperature si manterranno alte, tra i 25 e i 28 gradi".

Sono queste le previsioni meteo del colonnello Mario Giuliacci, meteorologo e direttore operativo di meteogiuliacci.it, che a Fanpage.it ha illustrato quale sarà la situazione nel nostro Paese dal punto di vista metereologico nei prossimi giorni, quando sull'Italia arriveranno ben 4 perturbazioni che potrebbero rovinare anche il primo novembre, giorno della Festa di Ognissanti, e il weekend successivo.

Dove pioverà dal 24 ottobre al 5 novembre: le previsioni meteo

Secondo il colonnello Giuliacci, "i prossimi 10/15 giorni saranno piovosi, sia al Nord che al Centro, in termini anche di quantità. Inizia già da stasera, lunedì 23 ottobre, una fase piovosa, tipicamente autunnale. Poi domani, martedì 24 ottobre, arriva una prima perturbazione che porterà pioggia sul Nord Ovest, quindi saranno interessate Piemonte, Lombardia, Liguria, Alpi Centro Orientali, Levante ligure e Toscana. La stessa perturbazione si allungherà mercoledì 25 ottobre sulle regioni tirreniche e appenniniche e al Sud e sulle Isole, dove ci saranno temporali anche di forte intensità. Potrebbero esserci accumuli fino a 70 millimetri su Alpi, Prealpi centro-orientali e Levante ligure, Toscana, Umbria e Lazio, dove potremmo raggiungere anche i 100 millimetri".

Ma il maltempo non si esaurirà con la fine della settimana in corso. "Giovedì 26 e venerdì 27 ottobre arriverà una seconda perturbazione più debole che porterà piogge su Alpi, Triveneto, Levante ligure, Regioni tirreniche a Appenniniche e Sardegna, con accumuli intorno a 30-50 millimetri sul Levante ligure. Infine – ha aggiunto l'esperto -, una terza perturbazione arriverà tra il 29 e il 31 ottobre con piogge al Centro Nord, Campania, Calabria, con accumuli tra 50 e 100 millimetri sulle Alpi Centro Orientali, Levante ligure e Alta Toscana. E infine, una quarta perturbazione tra il primo e il 2 novembre, con la festa di Ognissanti, che interesserà soprattutto il Centro Nord e che forse durerà fino al 6 novembre, con un clima abbastanza piovoso, cosa normale visto che ottobre e novembre sono i mesi più piovosi dell'anno per antonomasia".

Quando finisce il caldo al Sud e torna il freddo

Per quanto riguarda le temperature, Giuliacci ha spiegato che "domani 24 ottobre saranno ancora tra i 25 e i 28 gradi per via della presenza dell'anticiclone africano su Marche, Abruzzo Molise, regioni meridionali e Isole maggiori, mentre le massime si terranno sui 15-20 gradi sul resto dell'Italia. Tra il 25 e il 30 ottobre su Marche, Abruzzo, Molise e Sud le temperature scenderanno ma si manterranno sempre tra 23 e 26 gradi, mentre altrove le massime attese saranno compresa tra i 16 e i 20 gradi. Infine, tra l'1 e il 5 novembre le temperature scenderanno ovunque fino a portarsi tra i 15 e i 20 gradi al Centro Nord e tra i 18 e i 22 al Sud".