Picco ondata di calore oggi con 11 città da bollino rosso, poi "goccia fredda" con temporali: dove colpirà Si aspetta il picco massimo di questa prima ondata di calore dell'anno: il "bollino rosso" riguarderà oggi ben 11 città. Tra questa sera e domani non si esclude la formazione della "goccia fredda", formazione di un vortice di bassa pressione instabile che tende a dare piogge intense quando incontra masse di aria calda.

A cura di Redazione Meteo

Sarà una domenica all’insegna del gran caldo su gran parte dell’Italia, con ben 11 città da bollino rosso oggi, 15 giugno 2025, secondo l'ultimo aggiornamento del bollettino sulle ondate di calore curato dal Ministero della Salute.

Allerta caldo domenica 15 giugno: bollino rosso in 11 città

È oggi il giorno del picco massimo di questa prima ondata di calore dell'anno: il "bollino rosso” (il livello 3 – ricorda il Ministero – scatta in presenza di "condizioni di emergenza con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche") riguarderà Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti, Roma e Torino.

È prevista invece allerta di livello 2 in tre città: a Milano, Verona e Viterbo. Sono in aumento anche le temperature, in particolare quelle percepite, ma a partire da oggi arriveranno anche i temporali sull’Italia, con possibili grandinate e locali nubifragi.

Goccia fredda in arrivo da oggi sull'Italia: porterà piogge intense

Secondo gli esperti meteo, è infatti atteso l'ingresso di correnti più fresche in quota che, "in particolare dal pomeriggio, causeranno la formazione di numerosi temporali, sia sull'arco alpino che su Prealpi e alte pianure". In particolare tra questa sera e domani non si esclude la formazione della cosiddetta “goccia fredda”, ovvero la formazione di un vortice di bassa pressione particolarmente instabile che tende a dare piogge intense quando incontra masse di aria calda. Un fenomeno che potrebbe spostarsi "da Nord a Sud", con "un'alta probabilità di forti temporali e grandinate su diverse aree".